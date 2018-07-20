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كُتّاب وآراء
باحثون مغاربة يساهمون في اكتشاف علمي حيّر علماء الفيزياء
بعد اكتشاف باحثين مغاربة يشتغلون بمرصد أوكايمدن لعلوم الفلك، نواحي مدينة مراكش، لكوكب صغير جديد قريب من الكرة الأرضية، وهو الاكتشاف الذي لقي اهتماما خاصا من طرف وكالة الفضاء الدولية "نازا"، ساهم باحثون مغاربة في اكتشاف علمي جديد حيّر علماء الفيزياء منذ قرْن من الزمن.
ولأوّل مرة في التاريخ، تمكّن العلماء الذين ساهموا في الاكتشاف الجديد، الذي أعلنت عنه المؤسسة الوطنية للعلوم الأمريكية، ومن ضمنهم مغاربة، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن جامعة محمد الخامس بالرباط، من تحديد نجم متوهّج زائف، يسمى باللغة الإنجليزية "Blazar".
الاكتشاف الجديد الذي تمّ من طرف المرصد الفلكي "IceCube"، سيزيل الغموض عن لُغز حيّر علماء الفيزياء لأزيد من قرن من الزمن؛ إذ سيتمكّن علماء الفلك بعد هذا الاكتشاف العلمي الجديد من تتبَّع مسار الأشعّة الكونية ذات الطاقة العالية، التي كان مصدرها يشكّل تحديا للفيزيائيين منذ قرن من الزمن.
وينتمي الباحثون المغاربة المساهمون في اكتشاف "النجم الزائف المتوهج"، إلى جانب باحثين أعضاء في التعاون الدولي "ANTARES"، إلى ثلاث جامعات مغربية، هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة القاضي عياض بمراكش، وجامعة محمد الأول بوجدة، وإلى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية.
وتم رصْد "النجم الزائف المتوهج"، ويطلق عليه علماء الفلك اسم "TXS 0506+056"، الذي يُعدّ مصدرا لجُسيمات النيوترينو عالية الطاقة، انطلاقا من تنبيه جرى إرساله من طرف المرصد الفلكي "IceCube"، بتاريخ 22 شتنبر 2017، وجرى تقديم الاكتشاف العلمي الجديد إلى مجلة الفيزياء الفلكية "Astrophysical Journal".
وبمساهمة باحثين مغاربة في مجال علم الفلك في الاكتشاف العلمي الجديد، يكرّس المغرب تقدمه في هذا المجال، خاصة بعد إنشاء المرصد الفلكي أوكايمدن، التابع لجامعة القاضي عياض، الذي سبق أن أعلن عن اكتشاف سبعة كواكب خارج المجموعة الشمسية السنة الماضية، قبل إعلانه بحر الأسبوع الماضي عن اكتشاف كوكب صغير جديد قريب من الأرض.