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الرئيسية | بيئة وعلوم | فريق علمي يتخذ خطوة نحو إنتاج الأجنة الصناعية

فريق علمي يتخذ خطوة نحو إنتاج الأجنة الصناعية

فريق علمي يتخذ خطوة نحو إنتاج الأجنة الصناعية
هسبريس - رويترز
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 08:15

اقترب فريق علماء دولي من إنتاج أجنة صناعية بعد استخدام خلايا جذعية لفئران لتكوينات قادرة على اتخاذ خطوة حاسمة في نمو الحياة.

وقال الخبراء إن النتائج أشارت إلى إمكانية إنتاج أجنة بشرية بطريقة مشابهة، في المستقبل، وهي خطوة ستتيح للعلماء استخدام الأجنة الصناعية، وليست الطبيعية، في إجراء أبحاث بشأن المراحل الأولى للتطور البشري.

وسبق للفريق الذي تقوده مجدلينا زيرنيكا-جوتس، الأستاذة بجامعة كمبردج في بريطانيا، صنع تكوين أبسط يشبه جنين فأر في طبق زرع بالمختبر. وشمل ذلك العمل نوعين من الخلايا الجذعية وسلما ثلاثي الأبعاد يمكن للخلايا النمو عليه.

لكن في العمل الجديد، المنشور بدورية "نيتشر سيل بيولوجي" الطبية، طور العلماء هذه التكوينات بشكل أكبر، باستخدام ثلاثة أنواع من الخلايا الجذعية، مما فتح المجال لعملية يطلق عليها "تكون المعيدة"؛ وهي خطوة مهمة تبدأ فيها خلايا الأجنة في تنظيم نفسها ذاتيا لتكون بنيانا سليما من أجل تشكل الجنين.

وقالت زيرنيكا-جوتس، في بيان، بشأن البحث الجديد "شهدت الأجنة الصناعية لدينا أهم حدث في الحياة في طبق زرع. إنها الآن قريبة للغاية من (وضع) الجنين الحقيقي".

وأوضحت: "المراحل المبكرة من تطور الجنين هي عندما تفشل نسبة كبيرة من محاولات الحمل، ومع ذلك فهي مرحلة لا نعرف عنها سوى القليل".

وأضافت العالمة: "الآن لدينا وسيلة لمحاكاة تطور الجنين في طبق زرع لذلك فمن الممكن فهم ما يحدث بالضبط خلال هذه الفترة المهمة في حياة الجنين ولماذا تفشل هذه العملية في بعض الأحيان".

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