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كُتّاب وآراء
علماء: السمك يكافح ألزهايمر النساء وكُباد الرجال
يشير بحث جديد إلى أن تناول السمك يقلل من خطر الوفاة المبكرة بواقع 40 بالمئة تقريبا.
ووجدت دراسة صينية، نشرتها النسخة الإلكترونية من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المعدلات المرتفعة من أسماك السلمون والقد والحدوق تقلل من خطر وفاة النساء جراء مرض الزهايمر بواقع 38 بالمئة، بينما يخفض النظام الغذائي القائم على السمك خطر وفاة الرجال جراء مرض الكبد المزمن بواقع 37 بالمئة.
حلل الباحثون من جامعة تشيجيانج 240729 رجلا و180580 امرأة منذ 16 عاما. وجرى تقييم الأنظمة الغذائية للمشاركين عن طريق استبيانات خاصة بالأطعمة وكذلك مراقبة صحتهم العامة.
ومن المشاركين توفى 54230 رجلا و30882 امرأة خلال الدراسة. وتشير النتائج أيضا إلى أن الرجال الذين تناولوا كميات أعلى من السمك أقل احتمالا بنسبة 10 بالمئة من الوفاة جراء مرض قلبي وستة بالمئة أقل من السرطان و20 بالمئة أقل من مرض الرئة مقارنة بهؤلاء الذين يأكلون أسماك أقل.
كما أن النظام الغذائي السمكي يقلل خطر وفاة النساء جراء مرض قلبي بنسبة 10 بالمئة. وعندما حلل الباحثون بالتحديد كميات أوميغا 3 لدى المشاركين، وجدوا أن الرجال والنساء الذين لديهم مستويات أعلى هم أقل عرضة للوفاة جراء مرض قلبي بنسبة 15 و 18 بالمئة على التوالي. إلا أن السمك المقلي يزيد خطر الوفاة المبكرة للنساء ويقضي على فوائد أوميجا 3 في الرجال، بحسب الدراسة.