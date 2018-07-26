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كُتّاب وآراء
التأجيل يطال إعلان مشاريع "برنامج ابن خلدون"
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر تأجيل الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي للمشاريع المتوصل بها استجابة لطلبات العروض التي أعلنها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، في إطار "برنامج ابن خلدون" لدعم البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أن "تأجيل الإعلان يأتي من أجل إعطاء مهلة إضافية للخبراء للقيام بأعمال الخبرة في أحسن الظروف، مع أخذ هذا التأجيل بعين الاعتبار في برمجة آخر أجل للتوصل بمشاريع البحث في صيغتها النهائية".
وأعلنت الوزارة، حسب المصدر ذاته، إلى كافة فرق ومختبرات البحث في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المشاريع التي تم التوصل بها استجابة لطلبات العروض هاته ناهز 500 مشروع بحث، وهو ما يقتضي بذل مجهودات أكبر وتعبئة الخبرات اللازمة لتقييم هذه المشاريع، منوهة، بهذه المناسبة، بالانخراط الواسع في طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج.