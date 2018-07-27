علماء: جائزة نوبل للكيمياء توجت نظرية خاطئة

هسبريس - إفي

أبطل فريق من العلماء البرتغاليين، في جامعة كويمبرا، نظرية انتقال الإلكترون في الأنظمة الكيميائية لماركوس رودولف آرثر، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1992 ، وذلك بعد أبحاث استمرت لمدة عقدين ونصف العقد من البحث.

ونشر فريق العلماء البرتغاليين، بقيادة البروفيسور لويس ارنو، بحثا في مجلة "Nature Communications" يثبت أن نظرية ماركوس خاطئة، وفقا لبيان صدر عن جامعة كويمبرا.

ووفقا للباحثين البرتغاليين،فإن إعادة ترتيب الجزيئات اللازمة لنقل الإلكترون يتم في المواد المتفاعلة، في حين قال ماركوس (مونتريال 1923) أنه كان يتم في المذيبات.

وتأتي هذه الاستنتاجات لتتوج 25 عاما من الدراسات، التي تم تطويرها في كلية الكيمياء بجامعة كويمبرا، حول موضوع أثار الكثير من الجدل في الأوساط العلمية.

ويرى أرنو أن "الوسط العلمي قد يقع في حيرة لأن البحث يسبح ضد التيار"، بينما تفاعلات نقل الإلكترونات تحدث في الأنظمة البيولوجية، مثل التمثيل الضوئي والتنفس، وكذلك في الأنظمة الصناعية مثل الألواح الشمسية.