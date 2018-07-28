المغرب يقر اتفاقية إفريقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة

هسبريس ـ يوسف لخضر

اعتمدت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأخير، قانوناً توافق من خلاله على اتفاقية إفريقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو بدولة مالي، في يناير من عام 1991، أي قبل 27 سنة، حين كان المغرب خارج مؤسسة الاتحاد الإفريقي.

ويأتي هذا القانون عقب إفراج البرلمان قبل أسابيع عن تقرير أُنجز بخصوص استيراد الحكومة السابقة لنفايات من إيطاليا، أثارت جدلاً واسعاً حول خطورتها؛ وهو التقرير الذي كشف أن المغرب يعتمد على استيراد 13 نوعاً من النفايات، بمرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية إلى حد الساعة.

الاتفاقية الجديدة، التي اعتمدها حكومة سعد الدين العثماني، تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر التي قد يشكلها استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، عبر التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مجال صلاحيتها، عن طريق منع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى إفريقيا من أطراف غير متعاقدة.

وتتضمن الاتفاقية القيام باستيراد جميع النفايات الخطرة "عملاً جنائياً وغير قانوني"، "اعتباراً للتوجهات والنظم ذات الصلة المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، كاتفاقية "بازل" التي تسمح بعقد اتفاقيات إقليمية يمكن أن تعادل في قوتها أحكام هذه الاتفاقية أو أن تكون أقوى منها.

ومن بين ما تلتزم به الأطراف المتعاقدة التعاون فيما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الاتفاقية؛ وحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية؛ والتزام الأطراف المتعاقدة بممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1998، سيتم اعتماد بروتوكول يحدد قواعد وإجراءات مناسبة فيما يتعلق بالمسؤوليات والتعويضات عن الأضرار الناتجة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ويتعين على المغرب تعيين أو إنشاء سلطة مختصة وجهة تنسيق، مع مؤتمر الأطراف الذي يتكون من الوزراء الأفارقة المكلفين بالبيئة، من أجل مراقبة جميع العمليات كالنقل عبر الحدود أو دفن النفايات.

وقد أرفق المغرب موافقته على هذه الاتفاقية الإفريقية بإعلان تفسيري يقول: "إن انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية، من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية"، في إشارة إلى جبهة البوليساريو العضو داخل الاتحاد الإفريقي.

جدير بالذكر أن المغرب يستورد 13 نوعاً من النفايات من الخارج، من بينها البلاستيك والخردة والإطارات الممزقة والنفايات المشتقة كوقود بديل والنحاس والبوليستر والمنسوجات الإسفنجية والخردة المعدنية والبلاستيك والمطاط والحديد والمتلاشيات.

أما الإنتاج الوطني من النفايات الصلبة سنوياً، فيصل إلى 6 ملايين طن، منها 340 ألف طن من النفايات الخطرة، ومن ضمنها 40 ألف طن من زيوت الرادياتور المسماة PCB، وينتج حوالي 340 ألف طن من النفايات الخطرة لا يصدر منها سنوياً إلا 17 ألف طن عن طريق الشركات متعددة الجنسية، في حين يُجهل مصير الباقي داخل المملكة على مستوى مكان الحرق أو مع أي مكونات أخرى يتم حرقها.