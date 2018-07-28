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كُتّاب وآراء
"صفرة الكركم" تبشر بعلاج مرض "الغلوكوما"
كشفت دراسة طبية حديثة أن مادة "الكركم" قد تمنح بارقة أمل لعلاج ملايين الأشخاص الذين يعانون مرض المياه الزرقاء "الغلوكوما".
وينجم "الغلوكوما" عن ارتفاع الضغط في العين وحدوث تلف في أنسجة العصب البصري، وهو ما يؤدي إلى فقدان العين قدرتها على الإبصار.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باحثين من كلية لندن اكتشفوا إمكانية لاستخدام الكركم، على شكل قطرات في العين، للحيلولة دون فقدان البصر.
وتشير تقديرات إلى أن قرابة 60 مليون شخص في العالم يعانون من مرض المياه الزرقاء، الذي يصيب غالباً كبار السن معرضا نسبة كبيرة منهم للعمى.
وأظهرت التجارب التي أجريت على فئران أن القطرات، التي تضم المادة المسؤولة عن اللون الأصفر في الكركم، ساعدت بشكل لافت على تفادي فقدان خلايا الشبكية في العين، وحمايتها من التلف.
ويصطدم تقديم الدواء المصنوع من الكركم لمرضى "الغلوكوما" على شكل أقراص بعدة عراقيل، إذ لا تتحلل هذه المادة بصورة سريعة، لذا يحتاج المريض إلى تناول 24 قرصا في اليوم الواحد حتى يلاحظ تحسنا ملحوظا.
ويسعى العلماء إلى تطوير قطرات من مادة الكركم، ويتوقعون أن تكون قدرتها على التحلل أفضل 400 ألف مرة مقارنة بأقراص الدواء العادية.