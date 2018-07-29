الذكاء الاصطناعي يربط بين الشخصية وحركة العين

هسبريس - الأناضول

كشفت دراسة دولية حديثة، أنه يمكن الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للكشف عن نوع الشخصية عن طريق مراقبة حركة العين.

الدراسة أجراها باحثون بجامعتي "جنوب أستراليا" و"فلندرز"، بالتعاون مع جامعة "شتوتغارت" ومعهد "ماكس بلانك" للمعلوماتية في ألمانيا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Frontiers in Human Neuroscience) العلمية.

وأوضح الباحثون أن هذه الأبحاث تعتمد على أحدث خوارزميات تعلم الذكاء الاصطناعي لإثبات وجود صلة بين الشخصية وحركات العين.

وكشفت النتائج التي أجريت على 42 مشارك، أن حركات العين لدى الأشخاص تكشف عما إذا كانوا اجتماعيين أو متحمسين أو فضوليين.

ويعتمد برنامج الذكاء الاصطناعي على 4 من قائمة قياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وهي: العصابية والانبساطية والمقبولية ويقظة الضمير.

و"العصابية" هي مجموع السمات الشخصية التي تركز على عدم التوافق والسمات الانفعالية السلبية، وكذلك السلوكية مثل القلق والاكتئاب.

أما "الانبساطية" فهي مجموع السمات الشخصية التي تركز على كمية وقوة العلاقات والتفاعلات الشخصية والمخالطة الاجتماعية والسيطرة.

بينما "المقبولية" هي مجموع السمات الشخصية التي تركز على نوعية العلاقات الشخصية مثل التعاطف والدفء والحنو والإيثار والثقة.

في حين ترصد "يقظة الضمير" السمات الشخصية التي تركز على ضبط الذات والترتيب في السلوك والالتزام في الواجبات.

وقال الدكتور توبياس لويتشر، قائد فريق البحث بجنوب أستراليا، إن "الدراسة توفر روابط جديدة بين حركات العين وخصائص الشخصية التي لم يتم التحقيق فيها من قبل، كما تقدم رؤى مهمة للمجالات الناشئة لمعالجة الإشارات الاجتماعية".

وأضاف أنه "من المؤكد أن هناك إمكانية لهذه النتائج لتحسين التفاعل بين الإنسان والروبوت، حيث يوفر هذا البحث فرصًا لتطوير روبوتات وأجهزة الكمبيوتر تمتلك قدرة أفضل على تفسير الإشارات الاجتماعية البشرية".

وأشار أن البحث نجح في قياس السلوك البصري للأشخاص الذين يمارسون مهامهم اليومية، وقدم استجابات طبيعية أكثر مما لو كانوا في المختبر.