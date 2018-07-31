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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء يتوصلون إلى تركيبة لمنع تساقط الشعر

علماء يتوصلون إلى تركيبة لمنع تساقط الشعر

علماء يتوصلون إلى تركيبة لمنع تساقط الشعر
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 08:04

جرى التوصل لمركب اختبر على الفئران وأثبت فاعلية في مواجهة تساقط الشعر وأضرار جلدية أخرى مرتبطة بالأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والكولسترول، وذلك وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "ساينتفيك ريبورترس".

ووفقا للدراسة، التي أجرتها كلية الطب بجامعة جونز هوبكينز الأمريكية، فإن هذا المركب يوقف إنتاج دهون معينة تعرف اختصارا بـ"جي إس إل" وموجودة في الجلد وأغشية خلوية أخرى.

ويفترض أن دهون "جي إس إل" مرتبطة بتساقط الشعر وأمراض جلدية أخرى، وفقا لما قاله الخبراء المشرفون على الدرسة، وأثبت مركب "دي بي دي إم بي" قدرته على إيقاف انتاج هذه الدهون وجرى اختباره على مجموعة من الفئران.

وجرى التوصل لهذه النتائج بعد تغذية مجموعة من الفئران تتراوح أعمارها من 12 إلى 20 أسبوعا بنظام مرتفع الدهون ومجموعة أخرى بنظام تقليدي. ومقارنة بالمجموعة الثانية فقد عانت تلك الأولى من تساقط الشعر وإصابات أخرى في الجلد.

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