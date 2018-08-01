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كُتّاب وآراء
علماء الصين يصممون جهازا لرصد موجات الجاذبية
ستقوم جامعة "صن يات سين" الصينية، في إقليم كانتون جنوب البلاد، بتصميم نظام محاكاة أرضية لرصد موجات الجاذبية بالفضاء.
وسيقام جهاز المحاكاة في الحرم الجامعي، في مدينة شنتشن المجاورة لهونغ كونغ، وستتجاوز استثمارات المشروع حاجز المليار يوان (125 مليون يورو)، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية.
وسيتم الانتهاء من مشروع المحاكاة بتكلفة تقدر بـ15 مليار يوان، وسيتم على أربع مراحل لمدة 20 عاما، وسينتهي المشروع البحثي بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية للكشف عن هذا النوع من الموجات.
جدير بالذكر أن العالم الشهير ألبرت أينشتاين هو من اكتشف وجود موجات الجاذبية في عام 1916، في إطار نظريته العامة الخاصة بالنسبية، على الرغم من أن علماء الفيزياء الفلكية لم يلاحظوا ذلك حتى عام 2016.