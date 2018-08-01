دراسة: التغير المناخي سيزيد معدلات الوفيات

هسبريس - إفي

حذرت دراسات من تزايد معدلات الوفيات جراء موجات الحرارة التي تتصاعد حدتها في المناطق الاستوائية وشبه المدارية، تليها أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة، وذلك في حال لم يعتد السكان التكيف مع هذا الارتفاع الناجم عن التغير المناخي، خلال نصف القرن المقبل.

جاء ذلك ضمن أبرز النتائج التي انتهت إليها دراسة نشرتها مجلة (بلوس ميديسين)، وشاركت فيها مؤسسات أبحاث من 19 دولة بقيادة جامعة موناش الأسترالية.

ويستند العمل إلى بيانات جمعت من 412 مدينة في 20 دولة، ويضع تصورا للمستقبل في الفترة بين أعوام 2031 و2080 ، ويربط بين الوفيات وتصاعد موجات الحرارة في ضوء سيناريوهات مختلفة وفقا لمستوى انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتكيف وكثافة السكان.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع بمعدلات كبيرة للوفيات جراء موجات الحرارة في الولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا والفلبين وأستراليا ومناطق أخرى من العالم، وأوصت باتباع سياسات وقوانين للحد من انبعاث هذه الغازات وزراعة الأشجار في المدن وتوفير مياه الشرب وتكييف المنازل على درجات الحرارة المرتفعة ضمن توصيات أخرى.