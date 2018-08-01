24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3513:3917:1820:3321:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. استفادة الطلبة من التغطية الصحية .. فشل ذريع بعد عامين من التطبيق (5.00)

  2. مريض نفسيا يقود جرّارا ويلحق أضرارا بسيارات (5.00)

  3. مجلس الصحافة (5.00)

  4. المنتخب المغربي النسوي للتايكواندو يتألق في الصين (5.00)

  5. قائد الجيش اللبناني يحذر إسرائيل من المس بالثروات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: التغير المناخي سيزيد معدلات الوفيات

دراسة: التغير المناخي سيزيد معدلات الوفيات

دراسة: التغير المناخي سيزيد معدلات الوفيات
هسبريس - إفي
الأربعاء 01 غشت 2018 - 02:12

حذرت دراسات من تزايد معدلات الوفيات جراء موجات الحرارة التي تتصاعد حدتها في المناطق الاستوائية وشبه المدارية، تليها أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة، وذلك في حال لم يعتد السكان التكيف مع هذا الارتفاع الناجم عن التغير المناخي، خلال نصف القرن المقبل.

جاء ذلك ضمن أبرز النتائج التي انتهت إليها دراسة نشرتها مجلة (بلوس ميديسين)، وشاركت فيها مؤسسات أبحاث من 19 دولة بقيادة جامعة موناش الأسترالية.

ويستند العمل إلى بيانات جمعت من 412 مدينة في 20 دولة، ويضع تصورا للمستقبل في الفترة بين أعوام 2031 و2080 ، ويربط بين الوفيات وتصاعد موجات الحرارة في ضوء سيناريوهات مختلفة وفقا لمستوى انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتكيف وكثافة السكان.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع بمعدلات كبيرة للوفيات جراء موجات الحرارة في الولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا والفلبين وأستراليا ومناطق أخرى من العالم، وأوصت باتباع سياسات وقوانين للحد من انبعاث هذه الغازات وزراعة الأشجار في المدن وتوفير مياه الشرب وتكييف المنازل على درجات الحرارة المرتفعة ضمن توصيات أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.