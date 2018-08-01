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الرئيسية | بيئة وعلوم | تتويج 3 مغاربة في أولمبياد الرياضيات برومانيا‎

تتويج 3 مغاربة في أولمبياد الرياضيات برومانيا‎

تتويج 3 مغاربة في أولمبياد الرياضيات برومانيا‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:15

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن ثلاثة تلاميذ توجوا في الدورة التاسعة والخمسين للأولمبياد الدولية في الرياضيات، التي احتضنتها مدينة بكلوج نابوكا برومانيا، ما بين 04 و14 يوليوز المنصرم.

وحصل الفريق الوطني، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، "على نتائج جد مشرفة على اعتبار التاريخ الأولمبي في مجال الرياضيات لمعظم الدول المشاركة، من خلال تتويج ثلاثة من المشاركين المغاربة بالميزة الشرفية، حيث حقق كل من المتباري أيمن الشرغاوي من جهة الرباط-سلا-القنيطرة إنجازا بـ43.17% من المسائل الست المطروحة خلال اليومين المخصصين للتباري، والمتباري زكرياء حمزاوي من جهة فاس-مكناس إنجازا ب 38.11%، والمتباري أحمد البجدلي من جهة الدار البيضاء-سطات إنجازا بـ30.52%".

وقد شارك في هذه التظاهرة العلمية 107 من البلدان بــ632 مشاركاً، من بينهم بلدنا بفريق ضم ستة تلاميذ متوجين في الأولمبياد الوطنية في الرياضيات 2018، حيث احتل الفريق الوطني الرتبة الـ73 على سبورة النتائج النهائية للبلدان المشاركة، فيما عادت الرتب الثلاث الأولى على التوالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والفيدرالية الروسية، وجمهورية الصين الشعبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:26
التتويج يكون باحدى المراتب الاولى وليس بالميزة الشرفية . باحتلالكم المرتبة 73 كان الاجدر بكم ان تقولوا للناس انكم حصلتم على شرف المشاركة فقط.....
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