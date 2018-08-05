الأسماك الدهنية تقي الحوامل من خطر الولادة المبكرة

هسبريس - الأناضول

أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن تناول الحوامل للأسماك الدهنية، الغنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3"، يمكن أن يقلل من خطر الولادة المبكرة.

الدراسة أجراها باحثون في كلية "تي تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة "هارفارد" الأمريكية، بالتعاون مع باحثين دنماركيين، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "EBioMedicine" العلمية.

وغالبًا ما يعاني الأطفال الذين يولدون مبكرًا، قبل الأسبوع 37 من الحمل، من مشاكل صحية، بسبب عدم إتاحة الوقت الكافي لتخلُّق أعضائهم، ويحتاجون لرعاية طبية خاصة، حتى تتمكن أعضاؤهم العمل دون مساعدة خارجية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص بيانات حكومية دنماركية، تتضمن 96 ألف طفل.

وبالإضافة لذلك، قام الفريق بتحليل عينات الدم من 376 امرأة ولدن مبكرًا، بالإضافة إلى 348 من النساء اللواتي ولدن بعد اكتمال حملهن، وتم سحب عينات الدم خلال الثلث الأول والثاني من الحمل.

وأظهرت النتائج أن الحوامل اللاتي يعانين من تراجع مستويات الأحماض الدهنية "أوميغا 3" في البلازما، خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل، يتضاعف لديهن خطر الولادة المبكرة، مقارنة مع أقرانهن من ذوات المستويات المضبوطة.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة تشير أن النساء الحوامل اللواتي لديهن مستويات منخفضة من الأحماض الدهنية، يمكن أن يعوضن ذلك النقص بتناول الأطعمة الغنية بتلك الأحماض، لتقليل خطر الولادة المبكرة.

وتتوافر أحماض "أوميغا3" الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين، وزيت السمك، ويمكن الحصول عليها من خلال تناول هذه الأسماك، بالإضافة إلى المكملات الغذائية "أوميغا 3" المتوافرة بكثرة في الصيدليات.

ورصدت دراسات سابقة فوائد صحية عدة للأحماض "أوميغا 3" على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والسكر والكلى، وخفض نسبة الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقدر من 15 مليون طفل يولدون مبكرا، ويموت حوالي مليون طفل سنويًا نتيجة مضاعفات الولادة المبكرة، فيما يواجه العديد منهم مشاكل الإعاقة فى النمو على المدى الطويل.