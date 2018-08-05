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الرئيسية | بيئة وعلوم | مخلوقات فضائية تصل إلى كوكب الأرض .. هذه ردة فعل البشر

مخلوقات فضائية تصل إلى كوكب الأرض .. هذه ردة فعل البشر

مخلوقات فضائية تصل إلى كوكب الأرض .. هذه ردة فعل البشر
هسبريس - إفي
الأحد 05 غشت 2018 - 18:00

كيف ستكون ردة فعلنا إذا وصلت مخلوقات فضائية إلى الأرض؟

إذا تم الإعلان عن وصول كائنات فضائية إلى كوكبنا، ماذا ستكون ردة فعلنا؟ كيف سنتصرف؟ كشفت متخصصة نفسية عن العواقب النفسية المحتمل ظهورها لدى الإنسان عند اتصاله الأول بمخلوقات فضائية "Aliens" سلمية.

تخيل وصول طبق طائر كبير إلى الأرض ويقترب من مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ويتوقف في الهواء فوق الميدان الذي يتواجد فيه المقر الأممي، وملايين الأشخاص يراقبون المركبة الفضائية الغامضة عبر شاشات التلفاز.

وتدخل طواقم الجسم الفضائي إلى شبكات الاتصالات العالمية، وتبعث بمختلف اللغات رسالة مقتضبة عبر المذياع والتليفزيون والإنترنت بشكل مفتوح وعلني.

وتقول الرسالة: "أبناء الأرض: لستم وحدكم في الكون. نحن سكان عالم بعيد شبيه بعالمكم، عرفنا بوجودكم وقررنا تقديم أنفسنا علنا والسفر إلى كوكبكم".

وتتابع الرسالة: "نعرف بشأن صراعاتكم وأتينا لمساعدتكم. نوايانا سلمية. نريد الاجتماع بممثليكم للعمل معا على القضاء على الحروب والمشكلات والمساوئ التي تجعل من عالمكم مكانا غير مريح".

وتختتم: "سكان هذا الكوكب، فلتحافظوا على هدوئكم. أتينا في سلام. نحن تمثيل لواحد من عوالم كثيرة مأهولة في هذه المجرة".

وبعد مرور ساعات، ينزل كائن فضائي على منصة من داخل الطبق المتوقف أمام الأمم المتحدة، تبدو ملامحه مشابهة كثيرا للملامح البشرية مع بعض الاختلافات الصغيرة وبعض السمات الخاصة بعالمه ولكن بدون وجود أي شيء مقلق.

هكذا يتخيل عالم اليوفولوجي (الأجسام الغامضة) الباحث في الألغاز والظواهر الخارقة والكائنات الفضائية، خوسيه لويس كاماتشو، فرضية أول اتصال سلمي بين البشر والمخلوقات الفضائية، في برنامجه المصور "ماذا قد يحدث إذا تواصلت المخلوقات الفضائية مع الأرض؟ المنشور على بوابته الإلكترونية "Mundo Desconocido" أي (عالم مجهول).

ويقول كاماتشو الذي تحظى قناته على "يوتيوب" بأكثر من مليون متابع، لوكالة "إفي"، إن "التأثير والتحولات والتغيرات التي قد تطرأ على البشر عبر الاتصال المفتوح مع حضارة أكثر تقدما، قد تكون هائلة ولا يمكن التنبؤ بها ومتعددة مثل ما حدث عند وصول الأوروبيين إلى أمريكا قبل أكثر من خمسة قرون".

ما الأثر النفسي المحتمل أمام المشهد الذي وصفه كاماتشو عند وصول مخلوقات فضائية إلى كوكبنا وتواصلهم بشكل مفتوح مع سائر البشرية؟

ثقة وعداء وتوقع

تشير المتخصصة النفسية مارجاريتا جارثيا ماركيس إلى أنه "في ضوء المشهد المذكور، قد يكون هناك كل أنواع ردود الفعل: سواء ذلك المتوقع والفضولي الذي يقترب من المخلوقات الفضائية لخلق تواصل معهم بشكل سلمي، أو ذلك المذعور الذي يقوم بمهاجمتها في ضوء احتمالية أنها قد جاءت بشكل سلمي ولكن نواياها سيئة".

وتوضح أن "رد فعل كل شخص أمام هذه الفرضية قد يعتمد على خبرات معيشته وتاريخه الشخصي وشخصيته، سواء كان جريئا أو خجولا، أو ما كانت تتسم بالثقة أو الذعر أو الميل إلى التقدم أو التراجع في الحياة".

وتضيف أن ردود فعل كل شخص تتأثر بـ"التعليم والرسائل التي تلقاها في حياته ومحيطه وبيئته اعتمادا على كونه شخصا قاسيا أو لطيفا أو كان قد عانى من اعتداءات من أي نوع".

وتذكر أنه "كما جرت العادة، ستكون هناك نسبة من الناس لطيفة وأخرى عدائية، وسيكون هناك من لا يبالون أو أولئك الذين سينتظرون ماذا سيحدث".

وبحسب الاخصائية النفسية، "قد يرى البعض أن التواصل مع مخلوقات فضائية بشكل إيجابي وفضولي وموثوق، هو بمثابة فرصة للتعرف على حياة أخرى، وآخرون سيلتزمون الحذر ويراقبون ماذا سيحدث للمخاطرين الذين يقتربون منها. أيضا سيكون هناك أولئك الذين سيتخذون الأمر كتهديد وسيقومون بالهجوم".

وبالنسبة لماركيس، قد يتشابه الأمر "مع وصول الأوروبيين إلى أمريكا وأفريقيا أو الصين وتلك التواصلات التاريخية الكبرى حيث تتعرف على ثقافات مختلفة وتصرفات مغايرة وردود أفعال من أطراف متعددة، سواء اللطيفة والمنفتحة منها أو الرافضة والعدائية".

وتوضح ماركيس أن "المخلوقات الفضائية بالطبع قد تكون حضارة تكنولوجية أكثر تقدما لأنها طورت سفينة فضائية للقدوم إلى الأرض ولأنها كانت تراقب عاداتنا لوقت قبل أن تقرر زيارتنا".

وتعلل بأنه "بالرغم من قدومها برسالة سلام، يوصى بتوخي الحذر لأن كل شيء في الوجود له وجهان. قد تعرف هي عنا أكثر مما نعرفه عنها، والتحقق من أنها ستسمح لنا بالتعرف عليها بشكل أفضل، أو ستوضح لنا نواياها".

ثقافات مختلفة

تقول الاخصائية النفسية: "في حالة مثل هذه، حيث سيكون البشر أصحاب الثقافة الأقل تقدما، سيكون من المستحسن التحلي بالفضول والعقل المنفتح ورؤية ماذا سيحدث ولكن مع توخي الحذر، وإعداد أنفسنا سواء للأمر الجيد أو السيئ، حيث قد تتبنى المخلوقات الفضائية سلوكا يبدو ظاهريا سلميا لرؤية نقاط ضعف البشر".

ووفقا للخبيرة ذاتها، فإن "العلاقات والتواصل والاتصال مع الآخرين والثقافات الأخرى قد يكون أمرا سليما وثريا للطرفين، ولكن أيضا قد يكون هناك سوء فهم؛ بحيث ما قد يكون أمرا طبيعيا بالنسبة لثقافة ما، قد تتلقاه ثقافة أخرى كأمر سلبي".

وتوصي المتخصصة النفسية بأن "الخوف من المجهول أمر طبيعي، ولكن انطلاقا من هذا الشعور لا بد من محاولة التعرف على ذلك المجهول، أي المخلوقات الفضائية، ورؤية ما إذا كان ما يحدث أمر إيجابي أم سلبي، يعود بشيء علينا أو يأخذ منا".

وبحسب ماركيس، فـ"في العلاقات دائما لا بد من العطاء والأخذ؛ لذا سيكون من المحتمل أن ترغب المخلوقات الفضائية في شيء مقابل المساعدة التي ستقدمها لنا، على سبيل المثال التعلم من البشرية، مثل ما يفعله علماء الأنثروبولوجيا في دراسة الحضارات والثقافات، ولكن لا بد من توخي الحذر حتى نتعرف على هذا الأمر".

وتشير ماركيس إلى أن "التواصل من هذا النوع مثل التلاقي التاريخي بين الأوروبيين وسكان القارات الأخرى، أغلق العامل الرئيسي لأي اكتشاف: فلنأخذ في الاعتبار بأن هناك شتى طرق لفهم العلاقات والعادات والعالم والحياة مختلفة عن تلك التي نعرفها وتربينا على أنها الوحيدة والطبيعية".

وتضيف أنه "عند التقاء ثقافتين تأخذان وتعطيان أشياء متبادلة، مثل ما يحدث باستمرار على مدار التاريخ والآن بإيقاع أكثر سرعة وعلى نطاق أوسع بسبب العولمة المدفوعة من قبل التكنولوجيا".

وتحلل قائلة إن "التواصل مع ثقافات أخرى وأشخاص آخرين يوسع الرؤية إلى الواقع ويفتح العقل ويوسع الآفاق ويثري حياتنا النفسية، والتواصل مع مخلوقات فضائية قد يسهم بالشيء نفسه ولكن على نطاق أوسع، مع العلم أن ذلك سيتطلب تطورا سيمر بأزمة ومراحل مختلفة ".

وتختتم الاخصائية تحليلها بأنه "بالنظر إلى عدم وجود أمر جيد خالص أو يعود علينا بالنفع فقط، مثلما يحدث في أي علاقة شخصية أو اجتماعية، فأي تواصل مع المخلوقات الفضائية سيحتم الاستعداد للأوجه السيئة وإعطاء مقابل لكي تنجح العلاقة ويكون التبادل مفيدا للطرفين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - Rayyan الأحد 05 غشت 2018 - 18:19
خربتكم الكرة الارضية وتنتظرون ان ياتي غيركم لاصلاحها والله لن يصلحها الا عباد الله الصالحين وليس الفضائيين
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2 - المختار الأحد 05 غشت 2018 - 18:20
بني البشر لم يتحدوا بينهم في ابسط الامورفما بالك مع كائنات من عوالم اخرى. ولا أظن اننا سنتفق معهم الا اذا كانوا اصحاب قوة عندها ستظهر الفئة المنافقة لتستميلهم لصالحها وفي الاخير تقول أكلت يوم أكل الثور الابيض.
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3 - Hamido الأحد 05 غشت 2018 - 18:25
ستتوسل لهم دول البترودلار لإقامة قواعد عسكرية وسيظهر زعماء العالم كالدمى أمامهم.ويطالب الفقراء بجنسيات فضائية.
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4 - ell الأحد 05 غشت 2018 - 18:27
سبق لي أن رايت مخلوقات فضائية في المغرب ولكن ليست سلميه تأكل الأخضر واليابس ويمتصون دم الفقراء ، بل رايت حتا أشباحاً يأخدون راتباً شهريا وموظفين في إدارات !!!!
même si ils essaient de se dissimuler dans la masse en ayant la même apparence humaine , on peut les distinguer a cause de leurs comportements hautains , ils se croient superieurs a toute la race humaine
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5 - سامر الأحد 05 غشت 2018 - 18:27
ولو نزلوا لتعلموا فنون الشر و اخذوها الى عالمهم
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6 - مروكي الأحد 05 غشت 2018 - 18:28
والله سكان أرض أقوى من مخلوقات فضائية .الكذب النفاق .السرقة .الفساد وجميع أنواع الشر ستجدها في سكان أرض .المهم سكان الأرض عليهم الخوف من عزرائيل
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7 - Ziryab الأحد 05 غشت 2018 - 18:29
أول شئ سيقومون به هو تنظيم حفل الولاء أمام مقر الأمم المتحدة. و سيقومون بتوأمة البرلمان المغربي و البرلمان الفضائي و يتبادلون الخبرات مع نظرائهم المغاربة فيما يتعلق بالحكامة و المبادرة البشرية و محاربة الهدر المدرسي و فك العزلة عن العالم القروي.
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8 - Hassan Sima الأحد 05 غشت 2018 - 18:34
إن إفترضنا حصل هـذا الأمر ربما أول سؤال يجب أن يسأل من خلقگم بمن تؤمنون هـذا إن حصل حقا تواصل في اللغة وإذا گان عالمهـم أفضل منا لن يأتوا أبدا اللذي يوجد ما بعد هـذا الگون أو قبله إنه الله عز وجل إن الله حي لا يموت
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9 - بوعزه الأحد 05 غشت 2018 - 18:41
تخيلو وصول طبق طائر الئ خريبكة او ا لئ الفقيه بن صالح. الكل سيحرق او يطلب اللجوء السياسي الئ مجرة ضرب الثبانة.
من فظلكم، مل هو نظركم في تعليقي؟ شكرا.
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10 - Ovni الأحد 05 غشت 2018 - 18:43
بركا علينا غير هاذ الكائنات اللي نهبات خيرات البلاد وشردات العباد وفقرت امة كلها...
انشري هسبريس
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11 - ميسوري الأحد 05 غشت 2018 - 18:44
اتركونا مع المخلوقات البرلمانية و الحكومية التي وصلت و أرهقت جيوب أبناء الشعب
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12 - ملاحظ الأحد 05 غشت 2018 - 18:44
أظن الخوض في هذه الفرضيات تعني أن ساعة الدجال قد قربت.وأنهم على وشك استنساخ كائن أرضي ثم ادعاء إنه من كوكب أخر جاء لينقذنا من الظلمات. حذاري يا امة محمد
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13 - العدلوني رشيد الأحد 05 غشت 2018 - 18:45
صحون طائرة جد متطورة من صناعة المانية نازية سيطرت عليها الاستخبارات الامريكية وطورتها ناسا ، اما المخلوقات الفضائية ليست سوى شياطين الجن، التي تخدم سحرة الماسون، هذه اكبر خدعة في التاريخ لن ينخدع بها الا الذي يجهل الحقيقة. ستكون هجمة تتحد ضدها دول الناتو ومعها عملاء الدول العربية وغيرها، حتى يجعلوا الناس تصدق انه لا مناص من الاتحاد تحت نظام دنيوي سفلي جديد novus ordi seclorum
والذي سيحكم العالم من القدس عاصمة الكيان الصهيوني غصبا، وتحت سطوة الاعور الدجال
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14 - حكيم الأحد 05 غشت 2018 - 18:46
ترهات الغرب نحن المسلمين اخبرنا القرآن أن الكون
فيها البشر والشيطين والجن والملائكة
إلا اله الا الله محمد رسول الله
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15 - hawaii 005 الأحد 05 غشت 2018 - 18:47
هههههههههههه ماهذا يا هذا ؟
في نظري لو كان هناك سكان على كوكب اخر سوف يعملون ما عملت بريطانيا وأمريكا ومن سبقوهم في الاجرام
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16 - Mohcine الأحد 05 غشت 2018 - 18:47
السؤال الوجيه هو كيف سيكون رد شيوخ البلاط وما هي الفتاوي التي سيخرجون بها.
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17 - Samir الأحد 05 غشت 2018 - 18:49
ااحقاءق القرءانية تتحدت عن عالمين فاين انتم من الموت الحتمي ام ستستمرون في الانكار للاسلام تصوروا لم متم ووجدتم النار حق احسن من ان تموت و انت تفعل الخير و لا تجد شيء...لم لا يومن
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18 - rachid Saddam الأحد 05 غشت 2018 - 18:49
ان ظهرت هده المخلوقات ورأت ما نحن عليه من ظلم وفسوق وغش...... لانسحبت فورا وعادت من حيث اتت
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19 - youssef الأحد 05 غشت 2018 - 18:50
بدل منفكرو فلمخلوقات الفضائية لمكابناش.علاش منفكروش فالساعة وضهور المسيح الدجال اوزيد وزبد
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20 - لبيب ع الرحيم وادي زم الأحد 05 غشت 2018 - 18:51
خليفة الله في الأرض هو الإنسان، إلى جانب المخلوقات الاخرى التي عاشت معه على نفس الكوكب، من مخلوقات بحرية وبحرية وجوية.
ضهور كاءنات فضاءية امر غير مرحب به على كوكب الأرض. فهي لا تستوعب المزيد من المخلوقات، لان الموارد جد محدودة.
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21 - الفناء الأحد 05 غشت 2018 - 18:51
عندما يلتقي جنسان أو قومان أحدهما أقوى من الآخر فإن القوي دائما ما يبتغي السيطرة على الضعيف سواء جسديا أو نفسيا أو عسكريا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو دينيا....هذه غريزة عند كل الكائنات الحية عاقلة كانت أو غير ذلك....إلا أنه من حسنات المواجهة المحتملة مع كائنات فضاىية هو تلاحم سكان الأرض جميعا لدفع الخطر المحدق بالجنس البشري ثم بعد زوال الخطر ( هذا إن زال بالطبع) العودة إلى ما قبل ذلك من مشاحنات و صراعات.....
ملحوظة بسيطة : إذا تمكنت مخلوقات فضائية من الوصول إل كوكب الارض و قطع أجواز الفضاء و السفر بسرعات هائلة فهذا يعني أنهم يمتلكون تكنولوجيا رهيبة تفوقنا بآلاف السنوات و اننا ببساطة هالكون لامحالة .....
مزيان نيت يتسالى هاذ الفيلم راه طول شوية و بدا تيبسال....
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22 - free thinker الأحد 05 غشت 2018 - 18:52
ردة فعلي المباشرة ستكون محاولة فهم هذه المخلوقات ومحاولة استيعاب الصدمة. وبعد ذالك من يحدثني عن الاسلام او الديانات برمتها او اي شيء آخر من هذا القبيل فهو احمق، اللهم ان كان سينبش في القرآن كلمة تثبت وجود الفضائيين ويقول لك القرآن قال لنا. الك منذ 1400 سنة
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23 - فضائي من كوكب الارض الأحد 05 غشت 2018 - 18:53
خرافات لا فائدة منها، خصوصاً ان كوكب الارض مليئ بالفضائيين و ليس بأدنى حاجة إلى المزيد منهم.
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24 - Med الأحد 05 غشت 2018 - 18:54
تخيلو ردة فعلهم لو التقو بأعضاء حكومتنا و ا طلعو على أحوالنا، هل سيقدمون يد المساعدة أم ...؟
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25 - كوثر الأحد 05 غشت 2018 - 18:55
مقال تافه.. لن يفيدني بأي شيئ..
حديث الساعة هو المقاطعة ثم المقاطعة ..
مقاطعووون
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26 - Raël الأحد 05 غشت 2018 - 18:56
Les peuples arabes des tiers-monde ne vont pas assimiler l’id Hhh
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27 - قاسم الأحد 05 غشت 2018 - 18:57
يقول المثل
لا تعبر الجسر حتى تصله ،ولا تشغل نفسك بأشياء قد تكون أو لا تكون قبل مجيئها
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28 - عبد الرحيم فتح الخير الأحد 05 غشت 2018 - 19:00
وجودنا على الأرض جاء في فترة متأخرة من حياة هذا الكوكب الذي كان جليدا ، ثم بحرا فيابسة . فقبلنا كان ملاذا آمنا للداناصير ، التي يبقى سر انقراضها غير مفهوم رغم بعض اجتهادات .ثم سكنته الجن ففسقت فحاربتها جنود الله في السماء حتى أبيدت . ولم ينجو منها إلا ابليس الذي أسر صغيرا وعاش بين الملاءكة ثلاث مءة عام ، قبل أن يعلن رفضه السجود لآدم الوافد الجديد ، ليطرد للأرض بعد أن نجح في انتزاع وعد من الله أن يبقيه الى يوم يبعثون . بعد ذالك جاء الدور على جدنا آدم الذي نسي فأكل من الشجرة المحرمة ، ليطرد هو الآخر للأرض منفى الشفاء والصراع . وبالتالي لا أستبعد أن تصل إلينا كاءنات المجرات الأخرى ، ونحن بعد في أولى خطوات البحث ولم نكتشف بعد حتى سر الأرض التي نسعى على أديمها . ربما هناك حضارات تسبقنا بآلاف السنين ، وربما هي مسألة وقت قبل أن يبعثوا أولى الرساءل .
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29 - مخلوق الأحد 05 غشت 2018 - 19:03
كيف نتصرف مع المخلوقات البرلمانية هي الاولى او من بعد نشوفو المخلوقات الفضائية كيف نديرو معاها
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