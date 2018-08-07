24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. أسئلة حول اتفاق الصيد البحري (5.00)

  2. خلافات الهجرة تهدد وحدة أوروبا .. والاتحاد يستميل المغرب وتونس (5.00)

  3. هيمنة الإدارة المركزية تصعّب نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات (5.00)

  4. العياسي: العيب في التشريع وليس القضاة .. وأحكام الريف مخففة (5.00)

  5. زهرة العلمي .. يدان ناعمتان تقتحمان الكاريكاتير الرّجالي بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء يرصدون محددات وراثية في ظهور الحَوَل

علماء يرصدون محددات وراثية في ظهور الحَوَل

علماء يرصدون محددات وراثية في ظهور الحَوَل
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 21:52

اكتشف مجموعة من الباحثين العديد من العوامل الوراثية التي تساهم في ظهور الحول، وهو عيب بصري يجعل كل عين تنظر لاتجاه مختلف، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "الخلية Cell" الطبية المتخصصة.

ولإجراء هذه الدراسة اختار علماء من المعهد الوطني لعلم الوراثة، في اليابان، سمك الزيبرا كحيوان تجارب، نظرا لأن عقبة كبيرة أمام معرفة الأسباب الوراثية للحول كانت تتمثل في القصور المادي في مراقبة الاتصالات التي تتم بين الدماغ وعضلات العين.

إلا أن يرقات سمك الزيبرا تكون شبه شفافة أثناء نموها، وهو ما ساعد الباحثين في رصد اتصالات عضلات المخ التي تتكون من روابط طويلة تسمى "محاور عصبية".

وتمكن فريق العلماء، بقيادة سويتشي أساكاوا، من تخليق سمكة زيبرا معدلة وراثيا باستخدام تقنيات خاصة، ترسل خلايا دماغها إشارات لحركة العين الخارجية -يطلق عليها الخلايا العصبية الحركية- كما ترسل عضلات العين ضوءا شفافا له ألوان مختلفة.

وقد تمكن العلماء من رؤية هذا الضوء نظرا لأن رأس هذا النوع من الأسماك شفاف. وأظهروا أن الخلايا العصبية الحركية قد تنمو بشكل غير طبيعي بعد تحوير جين يطلق عليه 'بروتين Pcdh17'.

وعندما يتم إفراز بروتين Pcdh17 بشكل غير طبيعي عن طريق الجين المعدل وراثيا، لم تتمركز الخلايا العصبية بشكل صحيح في الدماغ، ولم تصل المحاور العصبية إلى عضلات العين، الأمر الذي يسبب الحول.

وقال أساكاوا "بما أن البروتين Pcdh17 موجود أيضا في البشر، فمن المرجح أن يلعب دورا مماثلا في الجسم أثناء نمو حركة العين الطبيعية".

وعلاوة على ذلك، ذكر العلماء أنه بما أن العديد من أنواع الخلايا العصبية في الدماغ المرتبطة بعضلات الرأس مغطاة بأنواع مختلفة من البروتينات المشابهة لـPcdh17، فإن الطفرات الوراثية في هذه الجينات قد تزيد من خطر الإصابة باضطرابات خلقية أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ahmed الثلاثاء 07 غشت 2018 - 22:16
يالله فاقو العلماء, هذا امر معروف من زمان عندنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - سعاد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 22:20
الاحول لا يتفق مع الدراسات التي تتحدث عن نقص وانحراف بصره فهو يرى الاشياء بوضوح كما نراها نحن وهو لا يحس ابدا انه ينظر في الاتجاه المنحرف عندما ينظر الينا ولا يعتبر نفسه ناقصا وحتى عندما ينظر الى المراة فهو لا يكتشف انه احول اذا لم يخبره احد بذالك بل يرى عينيه عاديتين كجميع عيون الناس اما علاج هاتين العينين المتناقضتين فيجب ان يكون في الصغر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - ابراهيم الثلاثاء 07 غشت 2018 - 22:32
هل هذا دونالد ترامب ،الذي في الصورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
4 - رباطي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 22:38
كنت اعاني من الحول،و الله يجازي بالخير واحد الطبيبة دارت لي عملية و نقص اامشكل تقريبا ب 90 في المائة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.