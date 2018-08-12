خبراء يحذرون من ثغرات أجهزة الدفع الإلكتروني

هسبريس - د.ب.أ

حذرت خبيران في أمن شبكات المعلومات من خطورة استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني منخفضة التكلفة بسبب الثغرات الأمنية الموجودة فيها التي تتيح للقراصنة التسلل إليها وسرقة أموال العملاء.

وقد كشف الباحثان "ليهي آنه جالاواي" و"تيم يونوسوف" من شركة أمن المعلومات "بوزتيف تكنولوجيز" عن نتائج دراستهما للثغرات الأمنية في أجهزة الدفع الإلكتروني المحمولة منخفضة التكلفة.

وأشار الباحثان إلى أن أجهزة الدفع الإلكتروني المحمولة في المتاجر مثل "قارئ بطاقات الائتمان" أصبحت هدفا مفضلا لقراصنة المعلومات نظرا لوجود الأموال فيها. ويمكن للصوص سرقة كميات من البيانات المالية باستغلال ضعف أنظمة الأمن في هذه الأجهزة واختراق الأنظمة التي تخدم ملايين الأشخاص في الفنادق والمتاجر والمطاعم.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن القراصنة يخترقون أجهزة قارئ بطاقات الائتمان الرخيصة والتي تنتشر بسرعة كبيرة. وغالبا ما يكون قارئ البطاقات المحمول متصلا بجهاز آخر مثل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي. وبحسب تقديرات الباحثين فإن حوالي 46% من عمليات السداد غير النقدي ستتم عبر قارئ البطاقات المحمول بحلول 2019.

وأضاف الموقع أن الباحثين فحصا أجهزة الدفع الإلكتروني المحمولة من مختلف الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا، لمعرفة مدى تأمين البيانات في هذه الأجهزة التي يقل ثمن الجهاز منها عن 50 دولارا.

ويقول جالاواي إنه في حين يبدو من الصعب التسلل إلى هذه الأجهزة الصغيرة من الناحية الفعلية، فالواقع أنها تعاني من ثغرات أمنية واسعة تتيح للقراصنة التسلل إليها وإلى الأجهزة المتصلة بها.