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الرئيسية | بيئة وعلوم | حفنة من التوت تقلل الإصابة بأمراض القلب

حفنة من التوت تقلل الإصابة بأمراض القلب

حفنة من التوت تقلل الإصابة بأمراض القلب
هسبريس - متابعة
الأحد 12 غشت 2018 - 11:57

لطالما استحوذت هذه الفاكهة على اهتمام الأطباء والمختصين في التغذية، ولا سيما في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. آخر جديدها ما كشفته دراسة طبية حديثة تفيد بأن تناول حفنة واحدة من التوت يومياً يساعد في خفض احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40%.

يحتوي التوت على مواد مضادة للأكسدة تعرف بالأثيوسيانين، تعطي الفاكهة لونها وتقي من تيبس الشرايين وتخفض ضغط الدم وتقلل الالتهابات.

وحذرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "ويست أنجليا" البريطانية، ونشرتها صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، من أن 16% من الوفيات المرتبطة بمشكلات القلب في الدول المتقدمة تنجم بالأساس عن عدم تناول كمية كافية من الفاكهة. ففي بريطانيا، مثلا، يشكل مرض القلب سبباً رئيسياً للوفاة؛ إذ إن واحدة من كل أربع وفيات تحصل بسبب مشكلة في هذه العضلة الحيوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - loukili الأحد 12 غشت 2018 - 12:39
الإختلاف لا يفسد للود قضية أما في يخص قضية وطنية ،كقضية الصحراء المغريبية فأنت تغرد خارج السرب فهو خروج علي الإجماع الوطني، رغم إختلافنا مع النهج السياسوي التي تتبعه الدولة
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