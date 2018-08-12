24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. صادرات السيراميك المغربية تعود إلى الارتفاع (5.00)

  2. تهيئة "كورنيش البيضاء" تهدد سلامة الراجلين (5.00)

  3. الانسداد الرئوي المزمن يهدد المصابات بالربو (5.00)

  4. مهاجرون والحياة بالمغرب (5.00)

  5. المعايير الدولية للسياسات الوطنية للشباب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | الزخّات النيزكية تبلغ ذروتها ليل الأحد الاثنين

الزخّات النيزكية تبلغ ذروتها ليل الأحد الاثنين

الزخّات النيزكية تبلغ ذروتها ليل الأحد الاثنين
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 12 غشت 2018 - 20:12

تبلغ ظاهرة الزخّات النيزكية التي ينتظرها الشغوفون بمراقبة السماء، ذروتها ليل الأحد الاثنين، ويزيد من وضوحها غياب القمر من السماء مع بدء شهر قمري جديد.

وقال فلوران دليفلي الباحث في مرصد باريس "تبلغ الظاهرة ذروة الذروة قرابة الساعة 2,00 بتوقيت غرينيتش، بوتيرة شهبين اثنين في الدقيقة الواحدة".

وقالت الجمعية الملكية البريطانية لعلم الفلك في بيان "ما إن يحلّ الظلام الأحد حتي يصبح ممكنا مشاهدة عشرات الشهب في الساعة".

ويتوقّع العلماء أن تكون ظاهرة هذا العام "متوسّطة" من حيث وتيرتها.

لكن "كلّ شيء ممكن، وينبغي المراقبة لأن المفاجآت ممكنة"، بحسب فلوران.

وهذه الظاهرة سببها دخول أجزاء صغيرة جداً من كويكب يمرّ قرب الأرض إلى غلافها الجوي، حيث تتفتّت وتحترق مولّدة هذا الوميض.

ولا تتطلّب مشاهدة هذه الزخّات النيزكية استخدام أي عدسة أو جهاز خاص، بل يمكن مشاهدتها بالعين المجرّدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متتبع الأحد 12 غشت 2018 - 20:21
ادن لنجهز حقائب لملئها بالنيازك لنعيش ماتبقى من حياتنا في الرفاهية بمالها فنيزك واحد ب 100مليون دولار السماء تمطر دهبا ينطبق هدا المتال اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - حماد اديسون الأحد 12 غشت 2018 - 20:28
أخبار علمية جميلة تأتي لنا هسبرس بها من حين إلى آخر كي نتمعن في خلق الله أولا وثانيا بالنظر إلى السماء لعل يصيبنا الدوار كي ننسى هموم الدنيا ولو مؤقتا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - الشلح الأحد 12 غشت 2018 - 20:28
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.