24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. وفاة عالم الدين أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة (5.00)

  2. تقرير دولي: تنافسية اقتصاد المغرب "جامدة" والتعليم في أسفل الترتيب (5.00)

  3. صعق كهربائي ينهي حياة امرأة ستّينية في سطات (5.00)

  4. انتقاد مذيع بريطاني بسبب تقرير عن "جسر جنوة" (5.00)

  5. مُرافق ميسي في "كأس السوبر" بطنجة .. مشهد بنفحة إنسانية راقية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | الأطفال يتأقلمون مع الاختلافات خلال فترة التنشئة

الأطفال يتأقلمون مع الاختلافات خلال فترة التنشئة

الأطفال يتأقلمون مع الاختلافات خلال فترة التنشئة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 16 غشت 2018 - 01:58

هل ينبغي أن يتناول الأطفال الحلويات أم لا؟ هل نطلب الغذاء من مطعم أم نعده في المنزل؟ .. هناك مصادر لا حصر لها لخلافات محتملة في الحياة الأسرية يوميا، وغالبا ما يختلف الآباء بشأن الطريقة الأفضل للمضي قدما في العيش المشترك.

وتوصي المجلة الألمانية "بيبي آند فاميلي" (الطفل والأسرة)، في عددها الخاص بشهر غشت الجاري، بأن المعطى لا يعبر عن، مشكلة كبيرة للأطفال ولكن ينبغي على الآباء ألا يناقشوا اختلافاتهما أمام الصغار.

ويجب أن يظل القرار الأول الذي اتخذ قائما، وإذا كان الطرف الآخر غير موافق فإنه يحبذ أن يظل هادئا أمام الأطفال. ثم يمكن للأبوين النقاش فيما بعد بمفردهما بشأن كيفية التعامل مع مسائل تربية النشء في المستقبل.

ولكن بشكل عام؛ يمكن للأطفال التأقلم بشكل جيد مع الأساليب المختلفة للتنشئة، خاصة مع وجود مناهج مختلفة للاختيار تعزز استقلالهم في السنوات المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.