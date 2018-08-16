الأطفال يتأقلمون مع الاختلافات خلال فترة التنشئة

هسبريس - د.ب.أ

هل ينبغي أن يتناول الأطفال الحلويات أم لا؟ هل نطلب الغذاء من مطعم أم نعده في المنزل؟ .. هناك مصادر لا حصر لها لخلافات محتملة في الحياة الأسرية يوميا، وغالبا ما يختلف الآباء بشأن الطريقة الأفضل للمضي قدما في العيش المشترك.

وتوصي المجلة الألمانية "بيبي آند فاميلي" (الطفل والأسرة)، في عددها الخاص بشهر غشت الجاري، بأن المعطى لا يعبر عن، مشكلة كبيرة للأطفال ولكن ينبغي على الآباء ألا يناقشوا اختلافاتهما أمام الصغار.

ويجب أن يظل القرار الأول الذي اتخذ قائما، وإذا كان الطرف الآخر غير موافق فإنه يحبذ أن يظل هادئا أمام الأطفال. ثم يمكن للأبوين النقاش فيما بعد بمفردهما بشأن كيفية التعامل مع مسائل تربية النشء في المستقبل.

ولكن بشكل عام؛ يمكن للأطفال التأقلم بشكل جيد مع الأساليب المختلفة للتنشئة، خاصة مع وجود مناهج مختلفة للاختيار تعزز استقلالهم في السنوات المقبلة.