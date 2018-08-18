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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء: جلد الضفادع يعالج الجروح دون ندوب

علماء: جلد الضفادع يعالج الجروح دون ندوب

علماء: جلد الضفادع يعالج الجروح دون ندوب
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 18 غشت 2018 - 06:03

اكتشف علماء صينيون بروتينات في جلد أحد انواع الضفادع، التي تعيش جنوب غرب البلاد، لديها القدرة على تجديد الأدمة لدى الإنسان في جرح دون ترك ندوب.

وتوصل العلماء، التابعون لمعهد كونمينج لعلم الحيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن البروتينات التي تكون مسام هذا النوع من الضفادع لديها القدرة على تجديد الأنسجة ويمكن استخدامها مع البشر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".

وأوضح قائد فريق البحث، تشانج يون، لوسائل الإعلام أن "علاج الجروح يجب ان يكون بدون ندوب، وهكذا يقل خطر احتمالية تضرر الوظائف الفسيولوجية، وهو ما قد يسبب عواقب تؤدي إلى الوفاة".

والمادة المكتشفة لا تساعد فقط في التئام الجروح وإنما أيضا تخفيف التورم وحماية الجرح من العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية.

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