مرض نيوكاستل يستنفر وزارة الفلاحة بالمغرب

هسبريس – يوسف لخضر

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب عن إجراءات تكميلية وخاصة لمحاربة مرض نيوكاستل المُعدي الذي يتربص بالطيور والدواجن، سواء تلك التي تربى لدى الأسر أو الضيعات.

وتُعرّف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية هذا المرض بكونه مرضاً معدياً جداً ويصيب الطيور والدواجن المنزلية، وينتج عن فيروس ينتمي إلى عائلة paramyxoviridae وينشر في العالم بأكمله وتختلف ضراوته من منطقة إلى أخرى.

وتعرّف الوزارة الوصية على القطاع في المغرب مرض نيوكاستل بكونه كل تعفن تسببه فيروسات الطيور المخاطية 1 التي يفوق مؤشر تفشي المرض داخل الدماغ (ICPI) 0.7 لدى الكتاكيت التي يبلغ عمرها يوماً واحداً.

وقد جاءت الإجراءات الخاصة بمحاربة هذا المرض في قرار أصدرته الوزارة سالفة الذكر تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وجاء ضمنها عدد من التدابير لمراقبة الوضع الوبائي لمرض نيوكاستل، وستدخل حيز التنفيذ بعد سنة.

ومن أهم هذه الإجراءات القيام بزيارات منتظمة للطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في الأسر تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى بياطرة القطاع الخاص المتوفرين على انتداب صحي في الأسواق ومؤسسات تربية الطيور الداجنة ومجازر الطيور والمراكز الحدودية.

كما ينص القرار على قيام مصالح المكتب بأبحاث وبائية لإعداد تقرير، وفي حالة الاشتباه في وجود مرض نيوكاستل يجب على المصلحة البيطرية التابعة للمكتب أن تضع المؤسسة المعنية تحت المراقبة الصحية.

ومن بين الإجراءات التي ستتخذ في حالة الاشتباه إحصاء جميع الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربتيها في الأسر، إضافة إلى فحصها سريرياً وتشريحها في احترام لتدابير السلامة البيولوجية المطلوبة.

ولمواجهة خطر انتشار هذا المرض، قالت الوزارة إن التلقيح ضد هذا المرض بالنسبة إلى الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في الأسر إجباري، في إطار برنامج يضع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وقد نص القرار الموقع من لدن عزيز أخنوش، الوزير على القطاع الفلاحي في حكومة سعد الدين العثماني، على تعويض مالكي الطيور الداجنة والطيور الملقحة والموجودة في الأسر التي جرى ذبحها أو قتلها أو إتلافها بعد اكتشاف إصابتها بمرض نيوكاستل.

وتضم الأصناف التي سيجرى تعويض مالكها، حسب الصنف ونوع الإنتاج وسنها، طيور التوالد من صنفGallus المنتج للحم والمنتج للبيض، وطيور التوالد من صنف الديك الرومي والدجاج المقبل على وضع بيض الاستهلاك والدجاج المنتج للحم والنعام والإوز والبط والدجاج.

ويأتي هذا القرار لمحاصرة مرض نيوكاستل بعدما كان الدجاج المغربي قد فشل في الحصول على موافقة لدخول سوق الاتحاد الأوروبي، فقد سبق أن دعت الهيئات الأوروبية المختصة المغرب إلى اتخاذ إجراءات ناجعة لمواجهة هذا المرض.