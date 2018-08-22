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الرئيسية | بيئة وعلوم | وجود مياه على سطح القمر يثير تفاؤل "ناسا"

وجود مياه على سطح القمر يثير تفاؤل "ناسا"

وجود مياه على سطح القمر يثير تفاؤل "ناسا"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 22 غشت 2018 - 17:37

قال جيم بريندنستين مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن وجود مياه على سطح القمر مفتاح نجاح محاولات الإنسان من جديد لاستكشاف القمر وبشكل مستدام.

وقال لتلفزيون رويترز في مقابلة في واشنطن أمس الثلاثاء بعد يوم من إزاحة ناسا الستار عن نتائج تحليلها للبيانات التي جمعتها سفينة فضاء هندية من القمر "نعلم أن هناك مئات مليارات الأطنان من المياه المتجمدة على سطح القمر".

ونًشرت النتائج يوم الاثنين وهي المرة الأولى التي يؤكد فيها علماء وجود مياه في مئات من المناطق القطبية على سطح القمر.

وهذا الاكتشاف له آثار على جهود عودة البشر للقمر للمرة الأولى منذ نصف قرن. ووجود مياه لا يعد فقط مصدرا قيما للشرب وإنما أيضا لإنتاج المزيد من وقود الصواريخ ومصدرا للأكسجين.

وتحدث بريندنستين عن نحو "مئات مليارات الأطنان" من المياه المتجمدة التي قال إنه من المعروف الآن إنها متوفرة على سطح القمر.

ولكن ما زال هناك الكثير الذي لم يعرف بعد.

قالت سارة نوبل العالمة المتخصصة في القمر بناسا لرويترز بشكل منفصل في مكالمة هاتفية إنه لم يتضح بعد حجم الجليد الموجود على سطح القمر وما إذا كان سيكون من السهل استخراج كمية كافية للاستخدام العملي.

وقالت "لدينا الكثير من النماذج التي تمدنا بمختلف الإجابات. لا يمكن أن نعلم حجم المياه هناك" مضيفة أن الأمر يتطلب في نهاية الأمر التنقيب باستخدام مسابير آلية.

ورغم أنه كان من المعتقد منذ فترة طويلة أن القمر جاف تماما أو خال من الرطوبة إلا أن العلماء توصلوا إلى أدلة متزايدة في السنوات الأخيرة على وجود مياه هناك.

وتحدث بريندنستين مع رويترز عن جعل العملية الجديدة لاستكشاف القمر "مشروعا مستداما" يستخدم الصواريخ وغيرها من مركبات الفضاء التي يمكن استخدامها مرارا وتكرارا.

وأضاف "نريد المركبات التي تتحرك من مدار الأرض إلى مدار القمر من النوع التي يمكن إعادة استخدامها. نريد محطة فضاء حول القمر وأن تظل هناك لفترة طويلة للغاية ونريد مسابير تتحرك ذهابا وعودة بين محطة الفضاء ومحيط القمر وسطح القمر".

وكان البرنامج السابق لناسا لاستكشاف الإنسان للقمر انتهى بمهمة أبولو 17 في عام 1972.

وفي ديسمبر كانون الأول أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عين بريندنستين الطيار السابق بالبحرية الأمريكية وعضو الكونجرس عن أوكلاهوما مديرا لناسا في أبريل، إنه يهدف إلى إرسال رواد فضاء ثانية إلى القمر.

واقترحت إدارة ترامب ميزانية حجمها 19.9 مليار دولار لناسا في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر تتضمن 10.5 مليار دولار لاستكشاف الإنسان للفضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - hitman الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:04
هـذا أگبر دليل على أن البشر لم يصل إلى القمر إلى غاية يومنا هـذا
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8
2 - الاقدام و الرؤوس الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:09
سيكون خير جواب للمشككين في نازا و نزولها على سطح القمر
حتى تكتم الافواه
فالاقدام لا تعلوا ابدا على الرؤوس
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13
3 - حسن S الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:17
عيد مبارك سعيد لم أودّ التعليق لأسباب خاصة السؤال المهـم من أين أتى ذالك الجليد و مادام الماء مصدر الحياة فلماذا لا توجد حياة فيه
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4
4 - ayoub الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:24
ارىيد ان اسأل فقط لماذا امريكا محتكرة لكل ما يتعلق بالابحاث الفضائية لمتذا لا يتم تكوين وكالة دولية كل الدول تساهم فيها و تطلع على اسرار الفضاء ... هناك امور تحدث في الخفاء لا يعلمها الا الله لان العلم لا يحتكر بل يجب مشاركته الللهم ان كانت هناك مخططات اخرى
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0
5 - bouabid الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:26
NASA's moon landing was the most successful lie in the 20th century. people still believe in that lie, which is worse.
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-1
6 - بروباكاندا الحرب الباردة الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:27
ياك قالوا لينا في الستينات رانهم طلعوا.اوقلبوا لحجر والتراب.اكتر من تلاتة عشر رحلة دابولو من واحد حتى الابولو 13 واقيلا لكلام ديال المشككين اصحيح.
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6
7 - Saad الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:35
حتى أنا أشك في وصول الولايات المتحدة للقمر لثلاثة أسباب وهي الحرب الباردة والبروباغاندا التي كانت تمارس على الشعب الأمريكي آنذاك لتقبل جميع قرارات الحكومة ثانيا طريقة التصوير لو قارناها مع أولمبياد برلين 1936 لوجدنا أن أمريكا تستعمل طرق بدائية في التصوير٠وأخيرا لماذا لم تعد بعد ذلك إلى القمر؟ هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ليست دولة قوية ومتقدمة لكن آنذاك كان المهم هو كسر شوكة الإتحاد السوفياتي٠
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8
8 - ghandi الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:53
كاين نبغ اولا نزول على سطح القمر اكذوبة القرن 20خزعبلات وكدب وكالة ناسا الماسونيه بدليل ان العلم الامريكي كان يتحرك من تلقاء نفسه علما ان القمر ليس له غلاف جوي فهو عبارة عن كتلة صخرية وهو ما اشار له العديد من العلماء الروس ا 40سنه وامريكا والعالم عاجز عن الوصول للقمر ويقولون في الستينات وصلو للقمر اي عقل يستوعب الفكره هل نقلو الحدث مباشرة امام العالم الجواب لا لان لو كان النقل مباشر يوجد ملايين الشهود والقنوات تثبت الحدث بانه حقيقي والذهاب للقمر يحتاج لتجارب عده وامكانيات بكل شي فكيف قبل اي تجربه نجح الانسان باول رحله للقمر؟؟؟؟ وفي وقتنا لم يذهبو للقمر لان صعب جدا ومهما حاولو في الحيل والخداع مصيرهم نكتشفهم السبب يكون مفروض نقل مباشر وحدث تاريخي لهذا لا يستطيعون الوصول شكرا﻿
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-2
9 - حليمة الأربعاء 22 غشت 2018 - 19:19
لو راحوا للقمر ليش ما يرجعون له مرة تانية ونحن في عصر التكنولوجيا اكيد ايكون اسهل مجموعة كذابين بينصبوا على العالم
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0
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