الحيتان البيضاء وحريش البحر تبلغان "سن اليأس"

هسبريس - إفي

تحافظ معظم الحيوانات على قدرتها على التكاثر طوال حياتها، وكان من المعروف حتى الآن أن هناك ثلاثة أنواع حية، من بينها البشر، تصل إلى سن اليأس، إلا أن القائمة أصبحت تضم 5 أنواع بعد اكتشاف أن الحيتان البيضاء وحريش البحر (المرقط) تعيشان أيضا هذه الفترة.

وأفادت الدراسة التي نشرتها جريدة (Scientific Reports) العلمية أن قائمة سن اليأس تضم -بخلاف البشر- الحيتان السنية Odontoceti وهي رتبة من الحيتان لها أسنان، وأربعة أنواع أخرى هي الحيتان البيضاء وحريش البحر (المرقط) والأوركا (الحيتان القاتلة) والحيتان الطيارة قصيرة الزعانف.

ويقول المشاركون في الدراسة، الذين يعملون في جامعة (Exeter) البريطانية و(York) الكندية والمركز الأمريكي لبحوث الحيتان، إن انقطاع الطمث قد تطور بشكل مستقل في أنواع الحيتان الثلاثة، في حين أن الحيتان البيضاء والمرقط ينتميان إلى أسلاف مشتركة.

وفي حالة الحيتان القاتلة، فإن سبب التوقف عن التكاثر هو أن الجنسين (الذكر والأنثى) يظلان مع أمهاتهما طوال حياتهما، وهذا هو السبب في أن الأنثى تلد لتكوين عائلة كبرى من الأبناء والأحفاد، وهذه الزيادة في درجة القرابة تعني أنه إذا استمرت الأنثى في الإنجاب، فإن الصغار سينافسونها على مصادر الغذاء، كما توضح الدراسة.

ويعتقد الخبراء، استنادا إلى النتائج التي توصلوا إليها، أن الحيتان البيضاء وحريش البحر لديهما هيكل اجتماعي للإناث كما هو الحال مع الأوركا، حيث إنهما تعيشان في نهاية المطاف مع أقارب نحو متزايد مع التقدم في السن.