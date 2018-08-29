24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:56
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرئيس الفرنسي يثمن جودة العلاقات مع المغرب
- القضاء يفتح ملف صراع رجال أعمال بالبيضاء
- اختلالات مالية وتنظيمية تعصفُ بصندوق "دعم الفقراء" بالمملكة
- جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات
- سلطات مكناس تجهض مسيرة مطالبة بالكهرباء
جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات (5.00)
خمسة أسماء جديدة تعزز المنتخب المغربي قبل مواجهة مالاوي (5.00)
- عاملة موسمية تتهم لمجرد بالاغتصاب .. ودفاعه يلعب ورقة المستشفى - (118)
- الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد - (94)
- القضاء الفرنسي يُخلي سبيل لمجرد ويضعه تحت المراقبة القضائية - (93)
- تأخُّر البواخر ينغصّ على أفراد الجالية زيارة المغرب بالسيارات - (91)
- الداودي يبشر بمستقبل زاهر ينتظر المغرب .. ولا مقارنة مع ألمانيا - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشكولاتة تخفض خطر الإصابة بالأزمات القلبية
خلص علماء إلى أن التناول المعتدل للشكولاتة يمكن أن يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.
وأظهرت دراسة أن تناول ثلاث قطع شكولاتة شهريا يخفض خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 13 %.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دراسة خلصت إلى أن المكونات الطبيعة في الشكولاتة التي يطلق عليها " فلافونويدات" تعزز صحة الأوعية الدموية وتساعد في الحد من الالتهاب.
ويشار إلى أن الأزمات القلبية تؤثر على أكثر من 900 ألف شخص في بريطانيا، ويلقى نحو ثلثهم حتفهم سنويا بسببها .
وقال الباحثون إن تناول الشكولاتة يعد صحيا فقط في حال تناولها بصورة معتدلة، لأن تناولها بصورة مفرطة يسبب الضرر أكثر من النفع بسبب احتوائها على سكر ودهون.
وأوضح الباحثون أن من يتناولون الشكولاتة يوميا يزداد لديهم خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 17%.
وقال الباحث شاياكرت كريتاناونج الذي يعمل في مستشفى مونت سيناي في نيويورك ، والمشرف على الدراسة" أعتقد أن الشكولاتة مصدر غذائي مهم للحصول على فلافونويدات المرتبط بالحد من الالتهاب وزيادة الكولسترول الجيد".
وأضاف" والأكثر أهمية هو أن الفلافونويدات تزيد من أكسيد النتريك وهو غاز يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية".
وأشار كريتاناونج إلى أن الشكولاتة الداكنة تعد الخيار الأكثر صحية لأنها تحتوى على فلافونويدات أكثر وسكر أقل.