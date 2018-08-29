الشكولاتة تخفض خطر الإصابة بالأزمات القلبية

هسبريس - د.ب.أ

خلص علماء إلى أن التناول المعتدل للشكولاتة يمكن أن يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

وأظهرت دراسة أن تناول ثلاث قطع شكولاتة شهريا يخفض خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 13 %.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دراسة خلصت إلى أن المكونات الطبيعة في الشكولاتة التي يطلق عليها " فلافونويدات" تعزز صحة الأوعية الدموية وتساعد في الحد من الالتهاب.

ويشار إلى أن الأزمات القلبية تؤثر على أكثر من 900 ألف شخص في بريطانيا، ويلقى نحو ثلثهم حتفهم سنويا بسببها .

وقال الباحثون إن تناول الشكولاتة يعد صحيا فقط في حال تناولها بصورة معتدلة، لأن تناولها بصورة مفرطة يسبب الضرر أكثر من النفع بسبب احتوائها على سكر ودهون.

وأوضح الباحثون أن من يتناولون الشكولاتة يوميا يزداد لديهم خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 17%.

وقال الباحث شاياكرت كريتاناونج الذي يعمل في مستشفى مونت سيناي في نيويورك ، والمشرف على الدراسة" أعتقد أن الشكولاتة مصدر غذائي مهم للحصول على فلافونويدات المرتبط بالحد من الالتهاب وزيادة الكولسترول الجيد".

وأضاف" والأكثر أهمية هو أن الفلافونويدات تزيد من أكسيد النتريك وهو غاز يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية".

وأشار كريتاناونج إلى أن الشكولاتة الداكنة تعد الخيار الأكثر صحية لأنها تحتوى على فلافونويدات أكثر وسكر أقل.