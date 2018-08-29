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الرئيسية | بيئة وعلوم | خلية "فريدة" بالمخ تميز الإنسان عن الكائنات

خلية "فريدة" بالمخ تميز الإنسان عن الكائنات

خلية "فريدة" بالمخ تميز الإنسان عن الكائنات
هسبريس - الأناضول
الأربعاء 29 غشت 2018 - 06:10

توصل علماء إلى خلية جديدة و"فريدة" من نوعها في دماغ الإنسان، مسؤولة عن "إسكات" الخلايا العصبية، أطلق عليها اسم "Rosehip".

وذكر موقع "Silence Alert" العلمي، إن ما يجعل هذه الخلية فريدة هو أنها تتواجد عند البشر فقط دون غيرهم من الكائنات، وسط توقعات بإمكانية الاستفادة من الخلية في التعرف بشكل أعمق على بعض الأمراض النفسية.

ولا يزال هذا الاكتشاف في مرحلته الأولية، في وقت يعكف فيه فريق دولي من الباحثين على التدقيق أكثر في وظائف هذه الخلية، بحسب المصدر نفسه.

ويقول باحثون، من الولايات المتحدة وأوروبا، إن ما توصلوا له مؤخراً يؤكد أن هذه الخلية قد تلعب دورا مهما في اضطرابات الدماغ.

ووصف الموقع العلمي، الخلية بـ"غير العادية"، وقال إنه تم اكتشافها بعد أبحاث طويلة ومعمقة على أنسجة المخ عند الإنسان.

وأضاف أن "شخصين بالغين ساهما في البحث بعدما تبرعا بأنسجة مخيهما".

وذكر عالم الأعصاب الدكتور تريغيف باكن، من معهد "ألن" الأمريكي: "نحن لا نفهم حقا ما الذي يجعل الدماغ البشري فريدا، هذه الدراسة تبدو مساعدة على الفهم، أعتقد أننا نمتلك الآن أدوات جديدة للقيام بهذا الأمر".

وستكون خطوة الباحثين المقبلة، رسم خريطة دقيقة توضح كيف تنظم خلية "روزيهايب" اتصالاتها مع الخلايا العصبية الهرمية، وهو ما قد يساعد على فهم طريقة عمل الدماغ بشكل أفضل.

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