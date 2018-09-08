مزارع الرياح تزيد من هطول الأمطار في الصحراء

هسبريس - إفي

كشفت دراسة حديثة أن وجود مزارع الرياح والطاقة الشمسية في الصحراء يشجع على زيادة هطول الأمطار وظهور الغطاء النباتي.

جاء ذلك في دراسة نشرتها الرابطة الأمريكية للتقدم العلمي وخلص فيها مجموعة من الباحثين إلى أن مثل هذه المنشآت في الصحراء تزيد فرص سقوط الامطار وبالتالي ظهور الغطاء النباتي في محيطها.

وأبرزت الدراسة أن سخونة الهواء نتيجة وجود الالواح الشمسية وحركة المراوح يؤدي لبدء حلقة تشمل تكون كميات أكبر من البخار وتنتهي بسقوط الامطار، مما يؤدي لظهور الغطاء النباتي.

وأشارت بيانات الدراسة إلى أن هذا النوع من المزارع قد تؤدي أيضا إلى تضاعف معدلات سقوط الأمطار.