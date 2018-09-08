قيلولة النهار تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

هسبريس من الرباط

كشفت دراسة جديدة أن قيلولة بعد منتصف اليوم، المرتبطة بعادات نوم غير متناسقة، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

وأشارت الدراسة إلى أن النوم لمدة ثماني ساعات يسمح للجسم بالتعافي، ويساعد على راحة العقل، ويمنح الجهاز المناعي وقتاً للشفاء؛ لكنها أوضحت أن تعويض النوم المتأخر بقيلولة خلال النهار قد يكون ضاراً لصحة الإنسان.

وأضافت الدراسة التي تم إعدادها بجامعة جونز هوبكينز (واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية)، أن الأشخاص الذين يشعرون بالنعاس الشديد خلال النهار كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لمرض الزهايمر من أولئك الذين كانوا مرتاحين بشكل جيد خلال اليوم.