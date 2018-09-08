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كُتّاب وآراء
قيلولة النهار تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر
كشفت دراسة جديدة أن قيلولة بعد منتصف اليوم، المرتبطة بعادات نوم غير متناسقة، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر.
وأشارت الدراسة إلى أن النوم لمدة ثماني ساعات يسمح للجسم بالتعافي، ويساعد على راحة العقل، ويمنح الجهاز المناعي وقتاً للشفاء؛ لكنها أوضحت أن تعويض النوم المتأخر بقيلولة خلال النهار قد يكون ضاراً لصحة الإنسان.
وأضافت الدراسة التي تم إعدادها بجامعة جونز هوبكينز (واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية)، أن الأشخاص الذين يشعرون بالنعاس الشديد خلال النهار كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لمرض الزهايمر من أولئك الذين كانوا مرتاحين بشكل جيد خلال اليوم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
فالقيلولة هي: النوم نصف النهار، قال الفيومي في المصباح المنير: قال يقيل قيلاً وقيلولة: نام نصف النهار، والقائلة وقت القيلولة.
وقال الصنعاني في سبل السلام: المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم.
وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد وقت نصف النهار المقصود بالقيلولة، فذهب بعضهم إلى أنها قبل الزوال وذهب بعضهم إلى أنها بعده، قال الشربيني الخطيب: هي النوم قبل الزوال.
وقال المناوي: القيلولة: النوم وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد.
وقال البدر العيني: القيلولة معناها النوم في الظهيرة.
والذي يُرجح أن القيلولة هي الراحة بعد الزوال يعني بعد الظهر- ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واللفظ لمسلم.
ونومة القيلولة مستحبة عند جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع
ولأن القيلولة تعطي النفس حظها من الراحة في النهار،
تغدى وتمدى وتعش وتمش .وبي الدريجة يقلون تغد ونعس ولو على ضهر الحماري وتعش وتمش ولو على الجمري
والقيلولة قد تكون بالاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما قال الصنعاني في سبل السلام، وقد تكون بنوم ولها فوائد: منها أنها تريح البدن وتعين على القيام لصلاة الليل.
إذن كيف لسنة نبوية أن تكون سببا في هذا المرض.؟ ؟
فتبينوا!!!