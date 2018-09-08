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الرئيسية | بيئة وعلوم | قيلولة النهار تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

قيلولة النهار تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

قيلولة النهار تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر
هسبريس من الرباط
السبت 08 شتنبر 2018 - 18:25

كشفت دراسة جديدة أن قيلولة بعد منتصف اليوم، المرتبطة بعادات نوم غير متناسقة، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

وأشارت الدراسة إلى أن النوم لمدة ثماني ساعات يسمح للجسم بالتعافي، ويساعد على راحة العقل، ويمنح الجهاز المناعي وقتاً للشفاء؛ لكنها أوضحت أن تعويض النوم المتأخر بقيلولة خلال النهار قد يكون ضاراً لصحة الإنسان.

وأضافت الدراسة التي تم إعدادها بجامعة جونز هوبكينز (واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية)، أن الأشخاص الذين يشعرون بالنعاس الشديد خلال النهار كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لمرض الزهايمر من أولئك الذين كانوا مرتاحين بشكل جيد خلال اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - متابع من الصويرة السبت 08 شتنبر 2018 - 18:43
مشيت فيها الزهايمر قادم لا محالة.
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8
2 - معاوية السبت 08 شتنبر 2018 - 18:46
قال رسول الله(ص) : " قِلُّوا فإنَّ الشياطين لاَ تَقِلْ "..من أراد حقيقة الحياة عليه أن يدرس الإسلام .
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24
3 - الله اعلم السبت 08 شتنبر 2018 - 18:47
اد اكانت القيلولة بمعناها الحقيقي.. فهي مفيدة و صحية.. المصدر قول نبينا محمد عليه الصلاة و السلام بما معناه قيلوا فان الشياطين لا تقيل.. اما ادا كانت القيلولة بمعناها المغربي.. النوم من الساعة الواحدة بعظ الزوال الى غاية ما بعد الرابعة بعد الزوال او اكثر... فانني متفق مع المقال مليار %...
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9
4 - قائل السبت 08 شتنبر 2018 - 18:47
ومنهم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا و الله عليم قدير (قرآن كريم) لا قيلولة ولا يقضة ولا غيرهما هذه سنة الله في خلقه الانسان عندما يكبر تضعف كل حواسه عقله وبصره وسمعه و كل جسده..
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8
5 - يوسف الصديق السبت 08 شتنبر 2018 - 18:48
تغدا وتمدى ولو بقسمين وتعشا وتمشى ولو بخطوتين اما الخبراء ديال هاد الخبر معمرهم جربو حلاوتها غير حاسدينا على هاد النعيسة الحلوة وصافي
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9
6 - خالد السبت 08 شتنبر 2018 - 18:49
احسن حاجة هي القيلولة كل مرة وتخرج دراسة يا ايما القيلولة مفيدة للصحة وكدا كدا وشويا تخرج دراسة بلي مضرة لاجيتي تبع الدراسات بقيتي تم
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4
7 - Ayman السبت 08 شتنبر 2018 - 18:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقيلولة هي: النوم نصف النهار، قال الفيومي في المصباح المنير: قال يقيل قيلاً وقيلولة: نام نصف النهار، والقائلة وقت القيلولة.
وقال الصنعاني في سبل السلام: المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم.
وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد وقت نصف النهار المقصود بالقيلولة، فذهب بعضهم إلى أنها قبل الزوال وذهب بعضهم إلى أنها بعده، قال الشربيني الخطيب: هي النوم قبل الزوال.
وقال المناوي: القيلولة: النوم وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد.
وقال البدر العيني: القيلولة معناها النوم في الظهيرة.
والذي يُرجح أن القيلولة هي الراحة بعد الزوال يعني بعد الظهر- ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واللفظ لمسلم.
ونومة القيلولة مستحبة عند جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع
ولأن القيلولة تعطي النفس حظها من الراحة في النهار،
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8 - ريان السبت 08 شتنبر 2018 - 18:51
ههههه نحن نعلم بأن القيلوله تزيد من قوه التركيز وهذه الدراسه الجديده تثبت العكس إذن ماهو الصحيح نحن في حيره يا إخواني !
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9 - نونوس السبت 08 شتنبر 2018 - 18:52
القيلولة الخفيفة مفيدة للصحة و الشركات في الصين ألمانيا و عدة دول تدعو مستخدميها لعملها... هذه الدراسة مردود عليها.
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10 - amin sidi السبت 08 شتنبر 2018 - 18:54
سلام .واين الحكمة التي تقول .
تغدى وتمدى وتعش وتمش .وبي الدريجة يقلون تغد ونعس ولو على ضهر الحماري وتعش وتمش ولو على الجمري
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11 - المنطقي السبت 08 شتنبر 2018 - 18:55
كنت أسمع دائما أن القيلولة صحية للقلب والارق وووووو...... ومنذ دالك الزمان وانا اداوم على القيلولة. ...والآن تقولون أنها تسبب الزهايمر. ..يعني ضاعت سنين من القيلولة وتقاولبت. ..في الزهايمر لا قدر الله
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12 - لحسن السبت 08 شتنبر 2018 - 18:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أن القيلولة من ديننا الحنيف الذي نصت السنة النبوية على أنها مفيدة * قبلوا فإن الشياطين لا تقيل*حديث صحيح و الرسول لا ينطق عن الهوى بل هو وحي من الله جل جلاله.و ما جاء في هذه الدراسة غير ثابتة ثبوت دقيقا لاحظ سي.. قد..
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13 - *بيان* السبت 08 شتنبر 2018 - 18:58
نوم القيلولة مستحب، وما كان مستحباً فهو من قبيل العبادات سواء اتفق كونه من العادات أم لا، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع.
والقيلولة قد تكون بالاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما قال الصنعاني في سبل السلام، وقد تكون بنوم ولها فوائد: منها أنها تريح البدن وتعين على القيام لصلاة الليل.

إذن كيف لسنة نبوية أن تكون سببا في هذا المرض.؟ ؟
فتبينوا!!!
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14 - المهاية السبت 08 شتنبر 2018 - 19:00
القيلولة من السنن النبوية التي هجره الناس مع كثرة مشاغل الحياة وازدحام الأعمال، فإننا كمسلمين نأخذ القيلولة اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وابتغاءً للأجر من عند الله بتطبيق السنة النبوية.
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15 - الفيلالي السبت 08 شتنبر 2018 - 19:01
قال الرسول صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل وتبت العلم الحديث أنها تعيد ضبط مادة الميلانين إلى حالها الطبيعي لتعمل أثناء النوم لتطهير الجسم مما انتباه أثناء النهار
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16 - sarah السبت 08 شتنبر 2018 - 19:08
ليس صحيح القيلولة تزيد من قوة الذاكرة و مفيدة للقلب جدا و تحد من الوفاة المفاجئ و أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم
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17 - مصطفى كاراطيكا السبت 08 شتنبر 2018 - 19:09
 قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. حديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم4431.
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18 - مرتن بري دو كيس السبت 08 شتنبر 2018 - 19:13
بما اننا مسلمين .وﻻ نشك ابدا ابدا في احاديث واقوال نبينا محمد الذي ﻻ ينطق عن الهوى..وﻻ يحب الضرر للناس اجمعين .شهادة بقول عز وجل ."وما خلقناك الا رحمة للعالمين.." ..فكان لزاما علينا ان ﻻ نصدق ما قيل في هذا التحليل و ما سبقه من اقوال على القيلولة التي في نظرهم تسبب مرض النسيان (هزايمر.) ونفعل بما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي جاء به الالباني في الصحيح الجامع رقم 4431...والذي مفاده....قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قيلوا ..فإن الشياطين ﻻ تقيل .."... وذلك لان القيلولة تعطي النفس حقها في الراحة.لاستقبال سهر بالليل ، بقوة ونشاط.فتقوي ذاك على الطاعة في الليل بالتهجد والمذاكرة
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