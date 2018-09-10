24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/09/2018
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير
- "قادمون وقادرون" تطالب بإعادة الثقة للمغاربة
- هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟
- غيابات وازنة تخيم على قمة "الجيش والدفاع"
- تراجع أعداد المعتقلين يغلق 93 سجنا روسيا
هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)
كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)
- هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ - (118)
- شبكة تندد بموانع تدريس الأمازيغية وتنادي بميثاق وطني للغات - (67)
- هل يتحول المغرب إلى الشريك التجاري الأول للصين في إفريقيا؟ - (61)
- كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل - (58)
- سجن رفاق الزفزافي "ينسف" جسور العلاقات بين المغرب وهولندا - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الحشيش يزيد من احتمال الإصابة بالسكيزوفرينيا
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 05:31
أكدت دراسة حديثة، أجراها باحثون فنلنديون، أن الأشخاص الذين يدخنون ولو قليلا من الحشيش في مرحلة المراهقة يكونون عرضة لمرض السكيزوفرينا، أو انفصام الشخصية، عندما يصبحون في الثلاثينيات.
وأضافت الدراسة التي نشرت في دورية "الجريدة البريطانية للطب النفسي"، وانطلقت من معاينتها لحالة 6500 مدخن فلندي جرت متابعة وضيعتهم منذ سن 15 إلى 30 سنة، أن تدخين الحشيش له عواقب نفسية خطيرة؛ إذ إن المادة المخدرة مرتبطة بشكل كبير بخلق اضطرابات الأوهام في الدماغ، والفصام، والسكيزوفرينيا، مشيرة إلى أنه كلما كانت الكمية المدخنة كبيرة، ازداد الخطر.