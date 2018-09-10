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الرئيسية | بيئة وعلوم | الحشيش يزيد من احتمال الإصابة بالسكيزوفرينيا

الحشيش يزيد من احتمال الإصابة بالسكيزوفرينيا

الحشيش يزيد من احتمال الإصابة بالسكيزوفرينيا
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 05:31

أكدت دراسة حديثة، أجراها باحثون فنلنديون، أن الأشخاص الذين يدخنون ولو قليلا من الحشيش في مرحلة المراهقة يكونون عرضة لمرض السكيزوفرينا، أو انفصام الشخصية، عندما يصبحون في الثلاثينيات.

وأضافت الدراسة التي نشرت في دورية "الجريدة البريطانية للطب النفسي"، وانطلقت من معاينتها لحالة 6500 مدخن فلندي جرت متابعة وضيعتهم منذ سن 15 إلى 30 سنة، أن تدخين الحشيش له عواقب نفسية خطيرة؛ إذ إن المادة المخدرة مرتبطة بشكل كبير بخلق اضطرابات الأوهام في الدماغ، والفصام، والسكيزوفرينيا، مشيرة إلى أنه كلما كانت الكمية المدخنة كبيرة، ازداد الخطر.

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