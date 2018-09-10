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مصــطفى غَــلْمَـان*
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الرئيسية | بيئة وعلوم | العثور على صخرتين كبيرتين مغطيتين بالذهب

العثور على صخرتين كبيرتين مغطيتين بالذهب

العثور على صخرتين كبيرتين مغطيتين بالذهب
هسبريس - متابعة
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 14:38

عثرت شركة تعدين كندية في أستراليا على صخرتين كبيرتين مغطيتين بقشرة من الذهب.

وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد عثرت شركة التعدين الكندية "آر إن سي مينيرالز" في أستراليا، الأسبوع الماضي، على صخرتين كبيرتين مغطيتين بقشرة من الذهب.

وأضافت "بي بي سي"، أن الشركة عثرت على الصخرتين في منجم بالقرب من مدينة كالغورلي جنوب غربي أستراليا، وأن قيمة الذهب تبلغ الملايين من الدولارات.

ووصف المصدر ذاته هذا الاكتشاف بـ "النادر جدًا"، مشيرة أن الصخرتين سيتم بيعهما في وقت لاحق بالمزاد العلني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - خالد القرية الاثنين 10 شتنبر 2018 - 14:54
كون كانت هاد شركة في المغرب بمجرد تعلن خبر حيدو ليها رخصة بداعي منطقة محضورة ويعطها شي بلاصة زكورة وقصمو شلاضة بينتهم
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135
2 - azak الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:07
صحيح اسي خالد القرية .. للاسف دولتنا فاسدة باختصار
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3 - جمال الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:14
كنز جبل سرغينة
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19
4 - سفريات الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:19
حنا لي لقا شي كنز و لو في أرضو تجي دولة تحيدو ليه و تجرجرو في المحاكم، بالمناسبة بلادنا كلها ذهب مدفون خلينا راقدين فوقو بلا منفيقو حسن
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20
5 - نور الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:31
والله ما كذبت اسي خالد غادي يقسموا الخير بيناتهم ويكبدوا الشركة شي غرامة مالية
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8
6 - سمية الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:34
فعلا كلامك صحيح خالد القرية.لوكان عثروا عليه في بلادنا الحبيبة لتقسموا بينهم الغنيمة حسي مسي و عملوا حظر على المنطقة.
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9
7 - mohamed الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:44
هاذه الأحجار الكريمة يوجد العديد منها في نواحي تتغير ولاكن أين المسؤولين
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