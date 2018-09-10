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كُتّاب وآراء
العثور على صخرتين كبيرتين مغطيتين بالذهب
عثرت شركة تعدين كندية في أستراليا على صخرتين كبيرتين مغطيتين بقشرة من الذهب.
وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد عثرت شركة التعدين الكندية "آر إن سي مينيرالز" في أستراليا، الأسبوع الماضي، على صخرتين كبيرتين مغطيتين بقشرة من الذهب.
وأضافت "بي بي سي"، أن الشركة عثرت على الصخرتين في منجم بالقرب من مدينة كالغورلي جنوب غربي أستراليا، وأن قيمة الذهب تبلغ الملايين من الدولارات.
ووصف المصدر ذاته هذا الاكتشاف بـ "النادر جدًا"، مشيرة أن الصخرتين سيتم بيعهما في وقت لاحق بالمزاد العلني.