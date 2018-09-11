روبوت جديد يحد تسرب المياه من الأنابيب

هسبريس من الرباط

تمكن يو وو، عالم صيني، يبلغ من العمر 28 سنة، من اختراع روبوت يستطيع إيجاد الثقوب التي تعتري أنابيب المياه نحو البيوت، حيث يستطيع الاحتفاظ بـ2 تريليون كالون من الماء الشروب الذي يضيع من خلال الثقوب.

يو وو، الذي ترعرع في بلدة كان المسؤولون الصينيون يغلقون عنها المياه لمدة نصف يوم كل أسبوع من أجل حفظ المياه التي تتسرب عبر الثقوب أثناء إمداد المنازل به، اختار أن يدرس تخصصات الماء ونذرته، في جامعة "ماساتشوستش" بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التفكير في حل لأزمة بلدته.

ويعمل الروبوت المخترع على المرور على الأنابيب بشكل كامل وتلمس ثقوبها، ليستخدم قوة شافطة تحتفظ بالمياه، وتتيح إمكانية استغلالها الأمثل في أمور أخرى.