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كُتّاب وآراء
هكذا يعوض العسل مادة السكر عند إعداد الحلويات
هل تتطلع لجعل المخبوزات أكثر صحة بدون التضحية بالطعم؟
يمكن تحلية أغلب عجين الكعك والبسكويت والحلويات بالعسل بدلا من السكر.
مازالت الفوائد الصحية للعسل مقارنة بالسكر غير محسومة ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين يفضلون الأطعمة الكاملة الأقل معالجة، إنه بديل رائع للسكر. كما أن عشاق العسل يؤمنون أن التعرض لحبوب اللقاح يساعد في خفض الإصابة بالحساسية.
وعلى الجانب الآخر، العسل ليس ملائم للمعجنات القصيرة لأنها تجعل العجين قاسيا. وتقدم مجلة "ليبين زميتال-براكسيس" الألمانية معلومات لضمان نجاح تحلية الكعك والمافن بالعسل:
أولا: يوجد في العسل محتوى أعلى من المياه منها في السكر وبالتالي يجب خفض كمية السائل في العجين بنحو 20 بالمئة. فمثلا يجب تقليل الحليب خلال صناعة الوافل.
ثانيا: العسل أكثر حلاوة من السكر وبالتالي يجب أن تكون نسبة العسل أقل بواقع الثلث من المقدار المقرر للسكر في الوصفة.
ثالثا: لا يتوافق العسل كثيرا مع الحلويات النشوية مثل البودينج لأنه يمكن أن يجعل المزيج سائلا.
رابعا: زد مسحوق الخبز بواقع نصف ملعقة تقريبا لكل 500 جرام من الدقيق حتى يرتفع العجين بشكل كافي.
خامسا: يتحول العسل للون البني أسرع من السكر وبالتالي اخفض درجة الخبز بواقع نحو 20 درجة مئوية ولكن اخبز العجين لفترة أطول قليلة.