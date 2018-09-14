البلاستيك في الأرض يتجاوز عدد نجوم التبانة

هسبريس من الرباط

"الجزيئات البلاستيكية موجودة في كل مكان: في المحيط، وفي ملح الطعام، وحتى في الحيوانات"، يقول تيس بوسكر، عالم البيئة، خلال محاضرة في جامعة لاهاي الهولندية، مضيفاً: "نحن بحاجة، فعلًا، إلى القيام بشيء ما الآن، وليس الانتظار حتى تصبح المشكلة أكبر".

ويقدم الباحث البيئي، الذي حلَّ أمس ضيفاً على طلبة جامعة لاهاي الشهيرة، بعضاً من الأرقام المقلقة، حيث إنه في كل سنة يتزايدُ عدد الجزيئات البلاستيكية التي تشهدُ تزايداً لافتاً قد يصل إلى ما يزيد عن تسعة مليارات كيلوغرام تتكاثر دخل البلاستيك المنتشر في أرجاء البيئة؛ مورداً أن "القطع الصغيرة جدًا لا يمكنك إعادة تدويرها؛ فهي في كل مكان، وستظلُّ موجودة إلى الأبد".

ومن أجل دراسة مدى خطورة هذه الجزيئات التي تتكاثر بفعل البلاستيك، يُدير بوسكر مشروعاً علمياً دولياً؛ فقد قام بجمع فريقه على الشاطئ في سخييفينينغن الهولندية ووجد الآلاف من القطع من microplastic لكل كيلو من الرمل. وقال "إنهم في كل مكان. هناك ما لا يقل عن خمسمائة مرة من الجزيئات في البيئة أكثر من النجوم في درب التبانة".

من الواضح أن المزيد من الميكروبات البلاستيكية ينتهي بها الأمر في الطبيعة، ولكن هل هي خطيرة؟ يقول بوسكر: "للإجابة على ذلك، نحتاج أولاً إلى معرفة ما إذا كانت الحيوانات تأكله. لقد رأينا أن الحيوانات الصغيرة تُؤكل من قبل الحيوانات في إطار السلسلة الغذائية، مثل براغيث الماء. ثم يتم نقل ميكرو بلاستيك إلى القريدس التي تأكل براغيث الماء. هذا مثير للقلق. ليس من الممكن بعد أن نقول ما إذا كان الأمر خطيرًا أم لا".