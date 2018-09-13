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كُتّاب وآراء
السرطان يصرع امرأةٌ من أصل 11 في 2018
نشرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، دراسة تفيد بأن رجلا من أصل 5 رجال وامرأة من أصل 6 سيصابون بالسرطان سنة 2018، وأن رجلا من أصل 8 وامرأة من أصل 11 سيموتون بسببه في غضون السنة الجارية.
وأضافت الدراسة الحديثة أن بعض الأنواع من السرطان بدأت تختفي ونقصت حدتها، مثل الرئتين عند الرجال الأوروبيين والموجودين في أمريكا الشمالية. كما أن سرطان عنق الرحم لدى نساء العالم، باستثناء إفريقيا، بدأت نسبته في الهبوط؛ لكن معظم دول العالم تعرف زيادة في عدد الحالات المشخصة والمعالجة.
وأردفت الدراسة أن مستويات التنمية البشرية تؤثر بشكل كبير على مستوى الإصابة؛ فالبلدان ذات مؤشرات التنمية المرتفعة تكون لها حظوظ التداوي أكبر من التي لها مستويات متدنية في التنمية.