الدماغ البشري ينسى الانطباعات السيئة بسرعة

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت دراسة أن الدماغ البشري مصمم لتثبيت الانطباعات الحسنة التي يثيرها أشخاص آخرون، وفي المقابل يقوم بتحديث ونسيان الانطباعات السيئة بسهولة، ما يوحي باستعداد فطري للعفو.

وقام بالدراسة، المنشورة في مجلة "ناتشر هيومان بيهفيور"، علماء نفس من جامعة يالي الأمريكية وأوكسفورد البريطانية، وغيرهما.

وقد تساعد النتائج التي تم التوصل إليها، عن طريق سلسلة من التجارب على أكثر من ألف و500 فرد، في فهم كيفية عمل العفو على نحو أفضل وسبب تمسك البشر أحيانا وبقائهم في علاقات ضارة.

بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سبب عجز بعض الأشخاص عن إنهاء علاقات ضارة، يعتقد أصحاب الدراسة أنها قد تكون مفيدة أيضا لفهم الاضطرابات النفسية التي تتضمن صعوبات من النوع الاجتماعي.