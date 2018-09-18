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الرئيسية | بيئة وعلوم | ملياردير ياباني يصبح أول سائح فضائي إلى القمر

ملياردير ياباني يصبح أول سائح فضائي إلى القمر

ملياردير ياباني يصبح أول سائح فضائي إلى القمر
هسبريس - إفي
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:14

أعلنت شركة الطيران (SpaceX) (سبيس إكس) أنها ستقل رجل الأعمال الياباني، يوساكو ميازاوا، في رحلة إلى الفضاء ليحلق حول القمر، ليصبح أول سائح يقوم بذلك.

وستقل الشركة ميازاوا مؤسس شركة (Zozo) وهو الرجل الـ18 الأكثر ثراء في اليابان بحسب مجلة (فوربس)، على متن مركبة الفضاء (Big Falcon Rocket) التي لا تزال قيد التطوير.

ويقع القمر على بعد نحو 385 ألف كلم من الأرض ويعود تاريخ وصول آخر رجل فضاء إلى هناك لعام 1972 مع البعثة (أبولو 17).

وتعاقدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مع (سبيس إكس) وأيضا مع (بوينغ)- لتقوم بتشغيل رحلات إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - khaald الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:27
سبقه إلى ذلك ثري من جنوب إفريقيا قبل عقد من الزمن مقابل 20 مليون دولار
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2 - Free Man الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:31
لو كانو حقا صعدو للقمر لأنشؤو هناك فندق قمري يجني آلاف ملايير الدولار من السواح ولاكان اكثر مشروع مربح في التاريخ.
اما هذا السائح لن ينزل على القمر لكن سيدور حوله.
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3 - رامي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:40
لماذا لا يستريح في القمرمن عناء السفر ويقضي ليلة هادئة من ضجيج الدنيا واش باقية شي بلاصة .
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4 - Samir الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:42
مليادير ياباني ورغم كل هذا سيحلق فط لاغير وليس ان تطا قدماه القمر وهذا ذليل علئ انه حتئ الان لاوجود لاي انسان وضع رجله علئ القمر.رواد الفضا يحلقون من حوله فقط وكل ما سمعناه ورايناه هو فقط كذب من طرف وكالة الفضاء ناسا.
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5 - منير الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:43
الله إقوي الخير غير منين توصل بلغ سلامنا الحارة ل محمد الخامس
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5
6 - نورا الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:45
بصحتك ايها الملياردير شوف حتى المريخ .اما حنا خلينا شادين في الارض .اذا تسلقنا قليلا سنسقط وانذاك لن نجد من يطببنا .اه يا زمن
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7 - مغريبي منسي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:48
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. على حد علمي البسيط أنه حتى هذه اللحظة ﻻ يوجد شخص وصل الى القمر . قالت أمريكا أنها طلعت إلى القمر في سنة 1969 .في بعض لفيديو في ليوتيوب أنها مفبركة وصول إلى القمر . خطأ اﻷول أن عالم( ضرابو ) أمريكا كان يرفرف فوق القمر وهذا كذب على حسب قول العلماء . ؟ ? ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ .
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8 - زهير الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:49
ملياردير ياباني يصبح أول سائح فضائي إلى القمر .. أما نحن حتى الحلم ممنوع علينا .. الحلم سيكون ممكنا فقط باعتماد اللغة المغربية في مدرستنا.
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9 - Kamal الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:55
السائح أول كان هو الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في التمانينات و بعده سافر بعض أغنياء من آسيا و روسيا دفعو ملايين الدولارات للتواجد في الفضاء تحت مظلة البحث العلمي.
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10 - أنا مكلخ الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 13:01
سيدور حول القمر داخل مركبة و لن ينزل على سطحه...
فمسرحية نزول الإنسان على القمر عام 1972 ثبت زيفها.
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11 - سائح الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 13:07
لتذكير فقط يجب ان تقول انهم يقولون ويعود تاريخ وصول آخر رجل فضاء إلى هناك لعام 1972 مع البعثة ابولو 17 لا احد صعد للقمر حتى الان بدلائل القاطعة .....لماذا لم تكن هناك عودة الى القمر بالرغم من ان التكنولوجية جد متطورة من قبل
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