ملياردير ياباني يصبح أول سائح فضائي إلى القمر

هسبريس - إفي

أعلنت شركة الطيران (SpaceX) (سبيس إكس) أنها ستقل رجل الأعمال الياباني، يوساكو ميازاوا، في رحلة إلى الفضاء ليحلق حول القمر، ليصبح أول سائح يقوم بذلك.

وستقل الشركة ميازاوا مؤسس شركة (Zozo) وهو الرجل الـ18 الأكثر ثراء في اليابان بحسب مجلة (فوربس)، على متن مركبة الفضاء (Big Falcon Rocket) التي لا تزال قيد التطوير.

ويقع القمر على بعد نحو 385 ألف كلم من الأرض ويعود تاريخ وصول آخر رجل فضاء إلى هناك لعام 1972 مع البعثة (أبولو 17).

وتعاقدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مع (سبيس إكس) وأيضا مع (بوينغ)- لتقوم بتشغيل رحلات إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية.