24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السيول تجرف جزءا من طريق ضواحي زاكورة (5.00)

  2. رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالدفاع عن إسرائيل (5.00)

  3. محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب (5.00)

  4. رابطة تستنكر "همجية" جرائم التعمير في طنجة (5.00)

  5. أمرابط يربح معركته أمام مدرب النصر السعودي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | المستوى التعليمي بلآباء يؤثر على صحة الأطفال

المستوى التعليمي بلآباء يؤثر على صحة الأطفال

المستوى التعليمي بلآباء يؤثر على صحة الأطفال
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 05:41

أظهرت دراسة حديثة أن صحة الأطفال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمستوى التعليمي للآباء.

وأشار أول تقرير عن الأطفال والمراهقين تجريه شركة التأمين الصحي الألمانية "دي إيه كيه)"إلى أن الأطفال الذين يفتقر آباؤهم لدرجة جامعية يتم وصف أدوية لهم أكثر ويذهبون إلى المستشفيات أكثر من الأطفال الذين نال آباؤهم تعليما أفضل.

وكانت الفجوة التعليمية واضحة بشكل أساسي عندما تعلق الأمر بتسوس الأسنان والبدانة. وكان تسوس الأسنان أكثر شيوعا بمعدل ثلاث مرات تقريبا، والبدانة بمعدل مرتين ونصف، في الأطفال ذوي الآباء الأقل تعليما. وكان هناك ترابط مماثل، رغم أنه أقل، فيما يتعلق باضطرابات النمو والسلوك.

وتبين أن أثر تعليم الآباء على صحة الأطفال أكبر من المتوقع، حسب ما قال رئيس المجلس التنفيذي بالتأمين الصحي الألماني، أندرياس ستورم، الذي أشار إلى أن أمراض الأطفال غالبا ما تكون ذات صلة بأسلوب حياة الآباء.

وقال فولفجانج جراينر، أستاذ اقتصاد الصحة في جامعة بيلفيلد في ألمانيا والمشارك في التقرير, إن بيانات شركة التأمين الصحي أظهرت أن صحة الأطفال أفضل عند توافر مقاييس ترمي إلى تعزيز التعليم وليس رفع دخل الأسرة.

واستند التقرير إلى بيانات الفواتير من عام 2016 لنحو 590 ألف طفل ونحو 430 ألف أب وأم يخضعون لتأمين شركة التأمين الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.