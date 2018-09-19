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كُتّاب وآراء
علاج جيني يحمي من جرعات الكوكايين الزائدة
سمحت دراسة طبية أجريت على الفئران بالتخفيف من الرغبة في تعاطي الكوكايين والحماية من الجرعات الزائدة منه، وفقا لبحث نشر في مجلة "Nature Biomedical Engineering".
وأثبت خبراء من جامعة شيكاغو الأمريكية، برئاسة أستاذ التخدير والرعاية الحرجة مينج شو، أن هذا العلاج آمن وفعال في علاج الأمراض غير الجلدية، بما في ذلك تعاطي المخدرات.
ووفقا لما ذكره شو فإن الباحثين لديهم ثلاث آليات ضرورية للحد من الجرعات الزائدة ومنع إدمان الكوكايين؛ هي إنزيم فعال وأداة وراثية وتكنولوجيا تعتمد على ترقيع الجلد.
ويقول الخبراء: "لقد أظهرنا دليلا أساسيا على أن زرع الجلد يمكن أن يحمي من تعاطي الكوكايين والجرعات الزائدة". بينما نجحت هذه الخلايا الجذعية في تنقية الدم من الكوكايين بسرعة.
وأوضح الباحثون أنفسهم أن الفئران التي تلقت هذا العلاج أظهرت، أيضا، ميلا أقل للوجود في بيئة مرتبطة بمخدر الكوكايين.