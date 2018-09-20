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الرئيسية | بيئة وعلوم | الوزن الزائد يتسبب في سلس البول لدى النساء

الوزن الزائد يتسبب في سلس البول لدى النساء

الوزن الزائد يتسبب في سلس البول لدى النساء
هسبريس - إفي
الخميس 20 شتنبر 2018 - 03:45

ربط علماء أستراليون بين الوزن الزائد والسمنة بزيادة مخاطر الإصابة بسلس البول لدى النساء الشابات ومتوسطات الأعمار، حسب ما ذكرت مصادر أكاديمية.

تايلا لاميرتون، إحدى الباحثات في الدراسة بجامعة كوينزلاند، قالت: "نعرف أن سلس البول يمكن أن يكون مشكلة صعبة؛ لا سيما بين النساء الشابات".

وبمقارنة مؤشر كتلة الجسم للنساء "الطبيعيات" لوحظ أن الوزن الزائد ارتبط بثلث زيادة مخاطر الإصابة بسلس البول كما أنه تضاعف بين النساء اللاتي تعانين من سمنة، وفقا لبيان الجامعة.

وأكدت الباحثة على أن فهم صلة تسبب السمنة والوزن الزائد في الإصابة بسلس البول، قد يساعد في التوصيات المتبعة لمواجهة هذا الشرط وتحديد التدخلات في أسلوب الحياة لإدارة والوقاية من هذه المشكلة.

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