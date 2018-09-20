24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مواجهة بالحجارة بسبب "قنبول عاشوراء" في سلا
- مغربيان ضمن أكثر مائة شخصية عالمية مؤثرة في الحياة اليهودية
- قضايا التعليم غيض من فيض "رؤية استراتيجية" مغرضة
- قادمون وقادرون .. تنظيم مدني بطعم ترابي
- عندما تغيب قيم ومفاهيم التنمية الثقافية عن السياسات الحكومية
مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)
جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)
- تفاصيل جريمة ذبح شاب في سلا .. والدة الضحية تحكي ما جرى - (218)
- الملك يطلق "مبادرة تنموية جديدة" للعناية بالشباب ودعم الفقراء - (108)
- أمزازي يقصي العربية والأمازيغية من تدريس المواد العلمية والتقنية - (107)
- بعد اعتقال سعد لمجرد .. حملة تطالب الإذاعات بتجنّب أغاني "المعلّم" - (85)
- والد سعد لمجرد: "اللهم جُد علينا بالفرج القريب" - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انقراض الزواحف المائية يهدد حياة الإنسانية
كشفت دراسة حديثة نشرها موقع "بيو ساينس"، المتخصص في الدوريات العلمية المحكمة، أن "61٪ من أصل 356 نوعا من السلاحف البرية والبحرية معرضة للخطر أو انقرضت بالفعل"، وأنَّه "من الصعب ضبطُ مكانِ تواجد هذه السلاحف البحرية، إلا أنَّ معظمها تفضل المياه ذات درجة الحرارة المرتفعة نسبياً، وتبتعد تماماً عن المياه الباردة القريبة من الجليد".
وقال الفريق الذي أشرف على هذه الدراسة، برئاسة البروفيسور جيفري لوفيتش، عن مركز العلوم البيولوجية الدولي، إن "السلاحف البحرية والبرية من بين المجموعات الزاحفة الأكثر عرضة لخطر الانقراض"، مشيراً إلى أنَّ "سبب هذا الوضع لا علاقة له بالتغير المناخي، وإنما بالعامل البشري الذي يساهمُ في إنهاء حياة هذه الزواحف".
وأشارت معطيات الدراسة إلى أن "عددا كبيرا من السلاحف يتم اصطياده عن طريق الخطأ وخارج الفترة المحددة للصيد؛ إذ يجذبُ هذا النوع من المجموعات الزاحفة الصيادين في أمريكا وكندا وأستراليا لاستخراج بيوضها".
وقال جوش إينن، عن المعهد الوطني لحماية السلاحف الأمريكية، إن "السلاحف التي تعيشُ في المياه العذبة تساهم في عملية التوازن البيئي، ويمكن أن يؤثر معدل فقدانها المقلق تأثيرا عميقا على طريقة عمل النظم الإيكولوجية وكذلك هيكل المجتمعات البيولوجية في جميع أنحاء العالم".