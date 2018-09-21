24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. من يعلم أكثر، يشقى أكثر! (5.00)

  2. معاقبة رجل وامرأة بـ24 جلدة في إندونيسيا (5.00)

  3. بوريطة: العلاقات المغربية الموريتانية لا ترقى إلى طموحات الملك (5.00)

  4. الفشل في إيجاد مشترين يلقي بمصفاة "سامير" أمام الباب المسدود (5.00)

  5. ترامب: بوش ارتكب أسوأ خطأ في تاريخ أمريكا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | بقايا حشرات تدخل في صناعات غذائية فرنسية

بقايا حشرات تدخل في صناعات غذائية فرنسية

بقايا حشرات تدخل في صناعات غذائية فرنسية
هسبريس - رويترز
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 14:35

قالت مجموعة "فودووتش" الفرنسية لحماية المستهلكين إنها عثرت على مكونات حيوانية لا يتم الافصاح عنها في عشرات المنتجات الغذائية والمشروبات المباعة في فرنسا من بينها بقايا حشرات في مشروبات غازية وجيلاتين بقري في علب اللبن (الزبادي).

وتجيء الدراسة في وقت يطالب فيه المستهلكون بمزيد من الشفافية بشأن مكونات طعامهم ومع ارتفاع عدد النباتيين ومن لا يستخدمون أي منتجات حيوانية في فرنسا.

وقالت "فودووتش" في بيان "جميع أنواع المخلوقات تختبئ في طعامنا وشرابنا دون أن نعلم". وأدان البيان ما أسماه "الغش في ملصقات" المواد الغذائية.

وأضاف البيان "تعرف شركات الصناعات الغذائية جيدا عندما تستخدم مكونات أو إضافات أو مواد مشتقة من الحيوانات. ومن حقنا أيضا أن نعرف لتكون لنا حرية الاختيار بين ما نريد أن نتناوله وما لا نريد".

ووجدت الدراسة ألوانا صناعية مشتقة من الدودة القرمزية في مشروبات غازية برتقالية وإفرازات من ديدان قرمزية آسيوية في بوظة (آيس كريم) فراولة.

وذكرت "فودووتش" أنها عثرت على مشتقات حيوانية أخرى في حلوى وأجبان وحلويات مصنوعة من الشوكولاتة وحلوى التيراميسو الإيطالية.

كما نشرت المنظمة التماسا على الإنترنت تدعو فيه شركة "يوبليه" الفرنسية المنتجة للزبادي لأن تعلن عن وجود الجيلاتين الحيواني في منتجاتها حين يكون موجودا.

وقال متحدث باسم الشركة لـ"رويترز" إن كافة منتجات الشركة مطابقة للمواصفات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بنت الشعب الجمعة 21 شتنبر 2018 - 15:00
علاش هاذشي جديد ؟!
شحال والذكتور الفايد تيفيق في الناس و نتوما باقين ناعسين
سيرو قراو مكونات المثلجات اللي تباع في اي مكان تجد انها تحتوي على جيلاتين الخنزير
وهاذيك الماركرين فيها ليستين الخنزير
و انواع الشكلاتة ايضا تحتوي على الليستين الحيواني وهاذوك الناتس فيهم كمية الجيلاتين الخنزيري و ايضا الحلوى جيلاتينا للاطفال و حلويات لاكريم فيها مثبتات حيوانية ....
و لكن مكتوبة بكل شفافية
و لكن المستهلك المغربي يستهلك فقط ولا يقرأ المكونات الا من رحم ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - فروج الجمعة 21 شتنبر 2018 - 15:04
هذا في فرنسا بلد القانون والمحاسبة وفصل السلط اي ان السلطة المالية لا تعلو على السلطة القضائية واللي حصل يوَدّي،اما في المغرب ربما كنكلو بزق ادجاج هاد الايام شفت راسي وليت كنعَوّق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - الثوابل مشكوك أمرها الجمعة 21 شتنبر 2018 - 15:10
هذه فرنسا فمابالك بالمغرب ،المكملات الغذائية في بلدنا قد تكون ملغومة ببعض من أفتك الحشرات ،فما نشمئز منه من الحشرات قد يكون في أطباقنا رغما عنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - الفيلسوف الجمعة 21 شتنبر 2018 - 15:20
بطبيعة الحال لا يستطيع احد ايقاف مثل هاته الشركات التي تحقق مجموعة من المكتسبات لصالح الدول .. وحتى المراقبة لن تكون دقيقة ، لأن المراقبين يتم شراء دممهم لكي يكتبوا احسن التقارير..

من يدفع الثمن هم أصحاب الشركات الصغيرة ، التي لم تصنع لها مكانا في السوق بعد، ولم تضع لنفسها اسوارا تحميها.. من يادي الثمن هم الأفراد أصحاب المطاعم و التعاونبات و المقاولات الصغيرة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - عبدو(برشيد) الجمعة 21 شتنبر 2018 - 15:34
السلام..الجمعيات.لحماية المستهلكين.الفرنسيين .لهم.غيرة على.ابناء الشعب والمواطنين...داءما.يسهرون.على صحة المواطنين..اما جمعياتنا.فهيا..لديكور.ولاشهار..لاتحرك ساكنا.والدليل.هو ما جاءت به المقاطعة..انشري يا هسبريس...وشكرا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.