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كُتّاب وآراء
بقايا حشرات تدخل في صناعات غذائية فرنسية
قالت مجموعة "فودووتش" الفرنسية لحماية المستهلكين إنها عثرت على مكونات حيوانية لا يتم الافصاح عنها في عشرات المنتجات الغذائية والمشروبات المباعة في فرنسا من بينها بقايا حشرات في مشروبات غازية وجيلاتين بقري في علب اللبن (الزبادي).
وتجيء الدراسة في وقت يطالب فيه المستهلكون بمزيد من الشفافية بشأن مكونات طعامهم ومع ارتفاع عدد النباتيين ومن لا يستخدمون أي منتجات حيوانية في فرنسا.
وقالت "فودووتش" في بيان "جميع أنواع المخلوقات تختبئ في طعامنا وشرابنا دون أن نعلم". وأدان البيان ما أسماه "الغش في ملصقات" المواد الغذائية.
وأضاف البيان "تعرف شركات الصناعات الغذائية جيدا عندما تستخدم مكونات أو إضافات أو مواد مشتقة من الحيوانات. ومن حقنا أيضا أن نعرف لتكون لنا حرية الاختيار بين ما نريد أن نتناوله وما لا نريد".
ووجدت الدراسة ألوانا صناعية مشتقة من الدودة القرمزية في مشروبات غازية برتقالية وإفرازات من ديدان قرمزية آسيوية في بوظة (آيس كريم) فراولة.
وذكرت "فودووتش" أنها عثرت على مشتقات حيوانية أخرى في حلوى وأجبان وحلويات مصنوعة من الشوكولاتة وحلوى التيراميسو الإيطالية.
كما نشرت المنظمة التماسا على الإنترنت تدعو فيه شركة "يوبليه" الفرنسية المنتجة للزبادي لأن تعلن عن وجود الجيلاتين الحيواني في منتجاتها حين يكون موجودا.
وقال متحدث باسم الشركة لـ"رويترز" إن كافة منتجات الشركة مطابقة للمواصفات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
شحال والذكتور الفايد تيفيق في الناس و نتوما باقين ناعسين
سيرو قراو مكونات المثلجات اللي تباع في اي مكان تجد انها تحتوي على جيلاتين الخنزير
وهاذيك الماركرين فيها ليستين الخنزير
و انواع الشكلاتة ايضا تحتوي على الليستين الحيواني وهاذوك الناتس فيهم كمية الجيلاتين الخنزيري و ايضا الحلوى جيلاتينا للاطفال و حلويات لاكريم فيها مثبتات حيوانية ....
و لكن مكتوبة بكل شفافية
و لكن المستهلك المغربي يستهلك فقط ولا يقرأ المكونات الا من رحم ربي
من يدفع الثمن هم أصحاب الشركات الصغيرة ، التي لم تصنع لها مكانا في السوق بعد، ولم تضع لنفسها اسوارا تحميها.. من يادي الثمن هم الأفراد أصحاب المطاعم و التعاونبات و المقاولات الصغيرة..