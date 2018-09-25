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الرئيسية | بيئة وعلوم | خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين

خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين

خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 02:05

ذكرت دراسة جديدة في كوريا الجنوبية إن خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين ولكن الإقلاع عن هذه العادة يمكن أن يحد من هذا الخطر.

وقال معدو هذه الدراسة في دورية طب الأعصاب السريري و التطبيقي إن خطر الإصابة بالخرف قل بنسبة 14 في المئة و19 في المئة بالترتيب بالنسبة للمقلعين عن التدخين منذ فترة طويلة والذين لم يدخنوا على الإطلاق وذلك بالمقارنة بالمدخنين الذين استمروا في التدخين.

وأفاد دايين تشوي كبير معدي الدراسة من كلية الطب بجامعة سول الوطنية بإن "التدخين معروف بآلاف من نتائجه السلبية على الصحة بما في ذلك الإصابة بالسرطان وأمراض شرايين القلب. ولكن يقل التأكيد نسبيا على تأثير التدخين على أدمغتنا"

وتشير الدراسة إلى عدة دراسات أجريت في الثمانينات والتسعينات ووجدت أن التدخين يحد من خطر الإصابة بالزهايمر ولكن هذه الدراسات كانت تمولها عادة شركات التبغ.

وأضاف تشوي لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني " كان هناك اعتقاد خاطئ بأن التأثير المنشط للنيكوتين قد يعمل كعامل وقائي من الخرف"، معتبرا أن "النقطة المثيرة للاهتمام هي إمكانية وقف زيادة خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالتدخين من خلال الإقلاع عنه".

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