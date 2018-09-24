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كُتّاب وآراء
فريق علمي: للنوم على البطن مخاطر تهدد الحياة
"إذا كنت تختارُ وضعية النوم على البطن فعليك أن تبدأ في التخلص منها في أقرب وقت ممكن، لما لها من تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان، خاصة النساء الحوامل"؛ ذلك ما خلصت إليه دراسة علمية حديثة أشرف عليها ثلة من الباحثين الأمريكيين.
وأوردت الدراسة أن وضعية النوم على البطن تمثل أسوأ وضعية، وتأثيرها أسوأ على النساء الحوامل، لأنها قد تسبب مشكلات صحية للطفل حتى في الأسابيع الأولى من الحمل، مشيرة إلى أن "مجموعة من الباحثين حاولوا دراسة تأثيرات هذا الوضع وخلصوا إلى أن الأشخاص الذين ألفوا النوم على بطونهم معرضون أكثر لمخاطر صحية قد تهدد حياتهم".
وزادت الدراسة ذاتها: "من السيئ أن ينام المرء على معدته، فهذا له عواقب كثيرة على الظهر والرقبة"، مضيفة أن "النوم على البطن كل ليلة قد تكون له مجموعة من الآثار الصحية السلبية".
ويُوضح العلماء أن "الشخص الذي ينام على ظهره يصبح غير قادر على قلب رأسه أو رقبته بسهولة، وخلال النوم يتنفس بشدة"، موردين: "عندما تنام على بطنك فإن عضلات رقبتك تصبح مُخدرة، ويرتفع ضغط الأوعية الدموية، كما أن ذلك يخلق توترًا إضافيًا لعضلات الظهر".
ويقر العلماء بصعوبة التخلص من هذه العادة، لكن "لا خيار أمام الناس إلا الابتعاد عن هذه الوضعية"، ويوصون بالقول: "قبل النوم، ضع وسادة أسفل معدتك، على الأقل ستخفف ظهرك وستتجنب المشاكل في المستقبل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
لقد نهانا عن النوم على البطن وافضل وضعية كما وصانا هي على الشق الأيمن إنه لا ينطق عن الهوى
ماذا يمكننا القول في هذا؟ يمكننا أن نشكر الصحافة الحرة التي تمكنت من جمع الأدلّة ونشرها على صفحاتها قبل أن تتحول إلى قضيّة.
نادية خلوف
بعيون زجاجية يمرون على صور الأطفال الجوعى ، لا أحد يسأل عن مستقبل الطفل العربي في ظل هذا الجوع الذي يخرج من بين جفافه ، دموعاً وذلاً وحاجة وتعليماً عقيماً وشخصيات ضعيفة ، لا أحد يسأل عن مصير هذه النفوس التي عندما تكبر لا بد أن تكون نفوساً محطمه، مهشمه ومهمشه ، لا بد أن تكون بساطاً يدوسون عليه ، لا قيمة لها ، تعيش في طوابير الطأطأة والركوع .
شوقية عروق منصور
هذا هو معني التغيير أو التطوير أو التجديد أو الاصلاح في الخطاب الديني ، وأي شيء خلاف ذلك هو مجرد تلفيق أو أو تدليس أو تشويه أو إعادة توفيق أوضاع الخطاب السائد ليبقي في النهاية الحال كما هو عليه من استحضار الماضي ونفي للحاضر وضياع للمستقبل.
محمد أبو قمر
وروى أبو داود عن طخفة بن قيس الغفاري، قال: " بينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني، إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله " قال: فنظرت, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود في باب (في الرجل ينبطح على بطنه)