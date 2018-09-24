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الرئيسية | بيئة وعلوم | فريق علمي: للنوم على البطن مخاطر تهدد الحياة

فريق علمي: للنوم على البطن مخاطر تهدد الحياة

فريق علمي: للنوم على البطن مخاطر تهدد الحياة
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:30

"إذا كنت تختارُ وضعية النوم على البطن فعليك أن تبدأ في التخلص منها في أقرب وقت ممكن، لما لها من تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان، خاصة النساء الحوامل"؛ ذلك ما خلصت إليه دراسة علمية حديثة أشرف عليها ثلة من الباحثين الأمريكيين.

وأوردت الدراسة أن وضعية النوم على البطن تمثل أسوأ وضعية، وتأثيرها أسوأ على النساء الحوامل، لأنها قد تسبب مشكلات صحية للطفل حتى في الأسابيع الأولى من الحمل، مشيرة إلى أن "مجموعة من الباحثين حاولوا دراسة تأثيرات هذا الوضع وخلصوا إلى أن الأشخاص الذين ألفوا النوم على بطونهم معرضون أكثر لمخاطر صحية قد تهدد حياتهم".

وزادت الدراسة ذاتها: "من السيئ أن ينام المرء على معدته، فهذا له عواقب كثيرة على الظهر والرقبة"، مضيفة أن "النوم على البطن كل ليلة قد تكون له مجموعة من الآثار الصحية السلبية".

ويُوضح العلماء أن "الشخص الذي ينام على ظهره يصبح غير قادر على قلب رأسه أو رقبته بسهولة، وخلال النوم يتنفس بشدة"، موردين: "عندما تنام على بطنك فإن عضلات رقبتك تصبح مُخدرة، ويرتفع ضغط الأوعية الدموية، كما أن ذلك يخلق توترًا إضافيًا لعضلات الظهر".

ويقر العلماء بصعوبة التخلص من هذه العادة، لكن "لا خيار أمام الناس إلا الابتعاد عن هذه الوضعية"، ويوصون بالقول: "قبل النوم، ضع وسادة أسفل معدتك، على الأقل ستخفف ظهرك وستتجنب المشاكل في المستقبل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - حرب البطون الفارغة الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:41
وزادت الدراسة ذاتها: "من السيئ أن ينام المرء على معدته، فهذا له عواقب كثيرة على الظهر والرقبة"، مضيفة أن "النوم على البطن كل ليلة قد تكون له مجموعة من الآثار الصحية السلبية".،، لمن تبيت بطونهم ملاى عامرا خرا ،
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0
2 - حموكة الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:43
نها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة في النوم وقال إن هذه ضجعة يبغضها الله
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14
3 - الخفاء والتجلي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:50
نتائج هذا البحث يستفيد منها ذوو البطون الممتلئة وأما نحن ففي نومنا على بطون فارغة تأجيل للمطالبة بحقنا في الثروة.
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5
4 - عصام الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:50
سبقهم بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد نهانا عن النوم على البطن وأمرنا بالنوم على الجنب الايمن
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14
5 - Mohammed الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:53
Salam, Nous on le savais avant 1400 ans grâce à l'islam. Encore un miracle scientifique
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9
6 - ع-ع الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:56
انا بعدا نعاسي كنبقى نتقلب ونتشقلب .باش لقى راحتي في النعاس ياربي غير نعس .او راحتي هي الاولى.فالصباح ماكنعرف آش من جهة علاش نعست .
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7
7 - محمد من أمريكا الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:00
للأسف لن يكون العالم او العالمة من المسلمين.. فرص تضيع لنشر ديننا الحنيف. بالطبع سوف يقول البعض ان الرسول صلى الله عليه و سلم أخبر بهدا قبل اكتر من الف و أربعمائة سنة و لكن مادّا قدمنا نحن لنشر هدا الإعجاز العلمي بأدلة علمية للعالم؟
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3
8 - مبارك الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:01
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
لقد نهانا عن النوم على البطن وافضل وضعية كما وصانا هي على الشق الأيمن إنه لا ينطق عن الهوى
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12
9 - يونس الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:12
عندما يكشف النّقاب


ماذا يمكننا القول في هذا؟ يمكننا أن نشكر الصحافة الحرة التي تمكنت من جمع الأدلّة ونشرها على صفحاتها قبل أن تتحول إلى قضيّة.

نادية خلوف
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10 - مو عيون عسلية الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:13
عندما يموت البحر من الجوع


بعيون زجاجية يمرون على صور الأطفال الجوعى ، لا أحد يسأل عن مستقبل الطفل العربي في ظل هذا الجوع الذي يخرج من بين جفافه ، دموعاً وذلاً وحاجة وتعليماً عقيماً وشخصيات ضعيفة ، لا أحد يسأل عن مصير هذه النفوس التي عندما تكبر لا بد أن تكون نفوساً محطمه، مهشمه ومهمشه ، لا بد أن تكون بساطاً يدوسون عليه ، لا قيمة لها ، تعيش في طوابير الطأطأة والركوع . 


شوقية عروق منصور
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11 - omar الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:14
قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى بعض أصحابه قد نام على بطنه فحركه في رجله وقال له: (إن هذه ضجعة يبغضها الله) وفي رواية: (إنها ضجعة أهل النار) فهي ضجعة مكروهة ينبغي تركها إلا من ضرورة كالوجع الذي يحتاج معه صاحبه إلى هذه الضجعة وإلا فينبغي تركها وأقل أحوالها الكراهة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إنها ضجعة يبغضها الله فينبغي تركها وعلى الأقل الكراهة في ذلك مع أن ظاهر الحديث التحريم فينبغي للمؤمن والمؤمنة ترك هذه الضجعة إلا من ضرورة لا حيلة فيها. بارك الله فيكم.
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12 - عبدالله الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:14
كنت أود أن أقول سبقكم اليها رسول الله عليه الصلاة و السلام لكن كون فريق البحث الدي أثبتها أمريكي أشعر بالخجل من قولها ليس لأني أشكك في أحاديث رسول الله بل لأني أشعر بالعار من بلداننا و أنضمتنا البئيسة الخنوعة التي تصرف أموال شعوبها على نشر الفتن و تدمير بعضها بعضا و شراد الخردة الروسية و الأمريكية التي غالبا ما تستعنل لقتل الشعوب الأسلامية . عوض صرفها على التعليم و الفلاحة و الصناعة و بالتأكيد البحث العلمي . ننتضر دائما سماع أي خرق علمي لأجل أن نقول قالها القرأن أو جاءت في السنة حسبنا الله و نعم الوكيل
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13 - و على جنوبكم الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:15
التطوير بين التلفيق والترقيع


 هذا هو معني التغيير أو التطوير أو التجديد أو الاصلاح في الخطاب الديني ، وأي شيء خلاف ذلك هو مجرد تلفيق أو أو تدليس أو تشويه أو إعادة توفيق أوضاع الخطاب السائد ليبقي في النهاية الحال كما هو عليه من استحضار الماضي ونفي للحاضر وضياع للمستقبل.



محمد أبو قمر
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14 - زرهوني الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:15
في سنن الترمذي, ومسند الإمام أحمد, وغيرهما, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ ". قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وروى أبو داود عن طخفة بن قيس الغفاري، قال: " بينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني، إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله " قال: فنظرت, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود في باب (في الرجل ينبطح على بطنه)
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