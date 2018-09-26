النمسا تستخلص الزيت الخام من نفايات البلاستيك

هسبريس - متابعة

طورت شركة OMV النمساوية للطاقة طريقة لاستخلاص الزيت الخام من نفايات البلاستيك.

يتم من خلال هذه الطريقة تحويل المعلبات البلاستيكية المستعملة والرقائق البلاستيكية المستخرجة من المواد البلاستيكية السميكة مثل متعدد الإيثلين و لبوليبروبلين من خلال الحرارة المرتفعة وتأثير الضغط إلى زيت خام صناعي.

واستخدمت الشركة هذه الطريقة في معمل التكرير الخاص بها في مدينة شفيشات بالقرب من فيينا.

وأوضح مانفريد لايتنر، عضو مجلس إدارة الشركة، أنه من الممكن من خلال هذه الطريقة استخراج قرابة 100 لتر في الساعة من نحو 100 كيلوجرام من نفايات المعلبات البلاستيكية.

ثم يستخدم معمل التكرير هذا الزيت في صناعة وقود أو مواد أساسية لقطاع صناعة اللدائن.

كما أوضح لايتنر أن حجم الانبعاثات الناتجة عن تكرير هذا الزيت الصناعي أقل 45% عن الانبعاثات الناجمة عن استخراج الزيت الخام العادي بالإضافة إلى أن استخراج هذا الزيت يقلل الاعتماد على المدى البعيد على مصادر الطاقة الاحفورية.

ويرى هانز لايبولد، الخبير الألماني في معالجة الوقود والغاز بمعهد التقنية بمدينة كارلسروه الألمانية، أن هذه الطريقة يمكن أن تكون مساهمة جيدة في استخدام النفايات البلاستيكية وقال: "إن إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في معامل التكرير بدلا من حرقها أكثر توفيرا في كل الأحوال لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

كما أشار الخبير الألماني إلى أن إعادة تدوير النفايات البلاستيكية بشكل صديق للبيئة في أوروبا يكتسب أهمية متزايدة خاصة وأن الصين لم تعد تقبل منذ بداية العام الجاري نفايات بلاستيكية من أوروبا حيث كانت الصين حتى الآن أكبر مستورد للنفايات البلاستيكية الأوروبية.

غير أن لايبولد أشار في الوقت ذاته إلى عدم وضوح الجدوى الاقتصادية لهذه الطريقة في الوقت الراهن، إضافة إلى أن هذه الطريقة لا تستخدم نفايات البلاستيك المستخدمة في الإعمار رغم أن هذه النفايات تمثل نسبة هائلة من النفايات البلاستيكية مقارنة بالبلاستيك المستخدم في التعليب.