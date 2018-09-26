شركة إيطالية تبتكر جعة مصنوعة من الهواء

هسبريس - إفي

نجحت شركة إيطالية في ابتكار جعة ذات استدامة بيئية تصنع من رطوبة الهواء مع ضمان جودة الطعم.

ويقول المصنعون وهم شركة (بيرا فليا) إن هذه الجعة تحترم البيئة لأنها تسمح بتوفير المياه.

وتتميز الجعة التي ابتكرتها الشركة الواقعة في بلدة جوالدو تادينو باقليم أومبريا في وسط إيطاليا أن الماء المستخدم فيها يستخرج من رطوبة الهواء.

وقال المتحدث باسم الشركة اليساندرو توتسي لـ(إفى) "يبدأ كل شيء عبر آلة تعمل على تكثيف الهواء الساخن لديها القدرة على انتاج ألف و200 لتر من المياه يوميا.

وتعمل هذه الآلة عبر الطاقة الشمسية، ولهذا يمكن اعتبار أنها ذات استدامة بيئية، إذ يضيف توتسي "المياه تأتي من العدم، أو الهواء ولهذا فإن كل ما تحتاجه الآلة في عملية الإنتاج هو الطاقة".

يذكر أن المشروع جاء وليدا لفكرة صاحب الشركة الإيطالية، ماتيو مينيللي ومخترع الآلة أليسيو لوكاتيلي، بغرض خفض النفقات واستخدام الطاقة المتجددة لحماية البيئة.

وصرح توتسي "خلق المياه عبر هذه الماكينة لا يكلف شيئًا لأن الطاقة المستخدمة تأتي من الألواح الشمسية".

وبالنسبة لبقية المواد الخام الضرورية لتصنيع هذا المنتج، فهي تلك التقليدية، أو بمعنى آخر الشعير والقمح، اللذين يجري الحصول عليهما من مزارع صديقة للبيئة في حقول قريبة.

وتصدر الشركة منتجاتها غالبا لدول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين واليابان وماكاو وأستراليا، بخلاف البيع في السوق المحلي.