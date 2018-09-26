دراسة: استخدام الهاتف يغير شكل اليد مستقبلاً

هسبريس من الرباط

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة "كلود بيرنار ليون 1" بفرنسا أن استخدام الهاتف الذكي لفترة طويلة قد يؤدي إلى وقوع تغير في شكل يد الإنسان تدريجياً في المستقبل.

ووقف الباحثون على الآثار الجانبية لوزن الهاتف على الأصابع، وأشاروا إلى أن استخدام الهاتف لفترات طويلة يؤدي إلى تضخم عضلة الإبهام وتشوه الخنصر مع ظهور آلام مزمنة بالمعصم.

وحذّرت الدراسة الفرنسية من أن الهاتف الذكي يمكنه أن يغيّر شكل اليد، وفي حالات قصوى يسبب تشنجات أو التهابا للأوتار.

وأوصى الباحثون بالتقليل من حمل الهواتف باليد لفترات طويلة وبالتفكير في طرق أخرى لاستخدامها، على سبيل المثال وضعها على الطاولة.

وكانت دراسات سابقة مماثلة أشارت إلى أن الأشخاص يفتحون هواتفهم بمعدل 50 مرة في اليوم ومعدل حملهم للهاتف يقدر بـ262 مرة.