24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الميلودي .. القمع والحريك (5.00)

  2. احتجاج ضد محل لبيع الخمور (5.00)

  3. مدرب أوروغواي يرفض تمثالا له في مونتفيديو (5.00)

  4. الكندوزي يحلم بالدفاع عن ألوان "منتخب الديكةّ" (5.00)

  5. الشركات الصناعية المغربية تتلمس الخُطى نحو الخروج من الركود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: استخدام الهاتف يغير شكل اليد مستقبلاً

دراسة: استخدام الهاتف يغير شكل اليد مستقبلاً

دراسة: استخدام الهاتف يغير شكل اليد مستقبلاً
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 03:30

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة "كلود بيرنار ليون 1" بفرنسا أن استخدام الهاتف الذكي لفترة طويلة قد يؤدي إلى وقوع تغير في شكل يد الإنسان تدريجياً في المستقبل.

ووقف الباحثون على الآثار الجانبية لوزن الهاتف على الأصابع، وأشاروا إلى أن استخدام الهاتف لفترات طويلة يؤدي إلى تضخم عضلة الإبهام وتشوه الخنصر مع ظهور آلام مزمنة بالمعصم.

وحذّرت الدراسة الفرنسية من أن الهاتف الذكي يمكنه أن يغيّر شكل اليد، وفي حالات قصوى يسبب تشنجات أو التهابا للأوتار.

وأوصى الباحثون بالتقليل من حمل الهواتف باليد لفترات طويلة وبالتفكير في طرق أخرى لاستخدامها، على سبيل المثال وضعها على الطاولة.

وكانت دراسات سابقة مماثلة أشارت إلى أن الأشخاص يفتحون هواتفهم بمعدل 50 مرة في اليوم ومعدل حملهم للهاتف يقدر بـ262 مرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.