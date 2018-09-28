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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء يقللون الكوليسترول في أجبان حليب الأغنام

علماء يقللون الكوليسترول في أجبان حليب الأغنام

علماء يقللون الكوليسترول في أجبان حليب الأغنام
هسبريس - افي
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 04:25

تمكن فريق من الباحثين برئاسة علماء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية في إسبانيا من تقليل الكوليسترول في الجبن المصنوع من حليب الأغنام المبستر بنسبة ما يقرب من 97% مع الحفاظ على مذاقه.

ويعد هذا الجبن المصنوع من الحليب الخالص المستخرج من الأغنام المحلية، أحد أنواع الجبن الإسباني الأكثر تميزا، لكن محتواه من الدهون قد يصل إلى 50%.

وحتى الوقت الحالي، كانت الصناعات الغذائية قد طورت وسائل كثيرة لتقليل الكوليسترول في الجبن لكن غالبيتها كانت تزيل المذاق والعناصر الغذائية.

ومع ذلك، تمكنت هذه الدراسة من تقليل الكوليسترول مع الحفاظ على المذاق والخصائص الطبيعية للجبن.

ويكمن مفتاح السر في معالجة المنتج بجزيء غير سام، بيتا سيكلوديكسترين، الذي كان قد سبق وصف استخدامه في تطبيقات غذائية، طبقا لما جاء في تقرير المجلس الأعلى للبحوث العلمية.

وهذا النوع من السكريات قليلة التعدد والناتج عن النشا يزيل بفاعلية الكوليسترول من الحليب ومنتجات الألبان وصفار البيض وشحم الخنزير.

وقد يمكن تطبيق هذا العمل، الذي شارك فيه أيضا علماء من معهد البحوث في علوم التغذية ومن جامعة كوليدج كورك الأيرلندية، في تصميم أنظمة غذائية تتطلب هضما منتظما للكوليسترول لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وفي خطوة قادمة من المقرر تقييم أثر هذا الجبن المعالج بالفعل على نسب الكوليسترول في الدم.

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