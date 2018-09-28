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الرئيسية | بيئة وعلوم | جهاز جديد يساعد المصابين بالشلل على المشي

جهاز جديد يساعد المصابين بالشلل على المشي

جهاز جديد يساعد المصابين بالشلل على المشي
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 03:40

نجح باحثون أمريكيون في التوصل إلى تقنية جديدة تتيح للمصابين بالشلل المشي مرة أخرى عبر زرع جهاز لتنشيط حبالهم الشوكية كهربائياً.

يتعلق الأمر حسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية بتقنية زرع هذا الجهاز أسفل الظهر. وجرى تجريب التقنية لدى خمسة مرضى، ونجح كلهم في استعادة بعض الحركة.

وقد نجحت هذه التقنية إلى جانب التدريب البدني في علاج مصابين تمكنوا من المشي مرة أخرى بعدما كانوا قد فقدوا الحركة الطوعية بسبب إصابة.

وقالت الدكتورة كلوديا أنجيلي، من مركز أبحاث إصابة الحبل الشوكي بجامعة لويزفيل في كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية: "إنه أمر لا يصدق أن نرى استعادتهم للحركة من جديد"، مشيرة إلى أن فريقاً من الباحثين زرعوا 16 حبلاً كهربائياً أسفل الظهر لأربعة مرضى أصيبوا بالشلل بعد حوادث مرور، ونجحوا في إنتاج إشارات حسية إلى الساقين.

وأضافت الباحثة: "نعرف أن الحبل الشوكي لديه القدرة على تنظيم النشاط الحركي، لكن قبل الإصابة كان يحصل على الأوامر من الدماغ، ومع ذلك يبقى متلقياً للمعلومات من المحيط".

وتسمى هذه المقاربة epidural stimulation أو التحفيز فوق الجافية، وتعمل على مبدأ وجود إشارات صغيرة تأتي من الدماغ وتمر عبر موقع إصابة الحبل الشوكي، رغم أنها ليست كافية لوحدها لتوليد الحركة الطوعية.

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