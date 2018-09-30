دراسة: النرجسية ترافق ذوي الحواجب الكثيفة

هسبريس من الرباط

كشف دراسة علمية حديثة أن الأشخاص النرجيسيين يمكن كشفهم من خلال التركيز على حواجبهم وملاحظة ما إذا كانت كثيفة وسميكة.

واعتمدت الدراسة، التي قام بها باحثون كنديون، على تجنيد مشاركين للنظر في أناس يختلفون في مستويات الأنانية ونجحوا في تحديدهم بناءً على ملاحظة الحواجب.

وأشارت الدراسة إلى أن المشاركين نجحوا في ذلك من خلال صور للحواجب فقط، وتبين أن النرجيسيين لديهم حواجب أكثر قتامة وكثافة.

وقد أصبحت الحواجب في السنوات الأخيرة نوعاً من الموضة، حيث يلجأ النرجيسيون إلى إظهار حواجب خاصة ومثيرة للانتباه.

واعتبرت الدراسة أن هذا الأمر قد يفسر تفسيراً بسيطاً بالنظر إلى ما تظهره الحواجب من رسائل اجتماعية أكثر مما قد نعتقد.