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الرئيسية | بيئة وعلوم | نبات "أمازوني" يحفز على موت الخلايا السرطانية

نبات "أمازوني" يحفز على موت الخلايا السرطانية

نبات "أمازوني" يحفز على موت الخلايا السرطانية
هسبريس - إفي
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 01:39

كشفت دراسة أجريت في جامعة باييس باسكو الإسبانية أن النبات المعروف باسم Vismia Baccifera الذي ينمو في منطقة الأمازون الكولومبية قد يكون المفتاح لمكافحة سرطان الكبد لقدرته على قتل الخلايا المصابة بالأورام.

ونشرت مجلة (هيليون) نتائج الدراسة مع أن المسؤولين عنها يشيرون إلى أنه ما زال أمامهم الكثير لبحثه حتى يمكن استخدام النبات، على الأرجح، في العلاج الكيماوي.

وأثبت الباحثون أن هذا النبات يحفز على عملية أكسدة مهمة تعمل على موت الخلايا السرطانية، وليست السليمة الصحية.

وقالت الدكتورة جنيفر تريبيانا، واحدة من الباحثين المسئولين عن الدراسة، في تصريحاتها لـ(إفي) إن "شعوب السكان الأصليين يستخدمون هذا النبات لقدرته على علاج الالتهابات أو أمراض المسالك البولية والجلد، لكننا اخترناه لأنه في دراسات سابقة رأينا أن لديه أكبر قدرة على مقاومة الأورام في الخلايا المصابة بسرطان الكبد التي قمنا باستخدامها".

جدير بالذكر أن الدراسة أجريت عبر أنبوبة اختبار بعينة من الخلايا المصابة بأورام من كبد الإنسان وعولجت بالمستخلص المائي من أوراق النبات المذكور مثلما يستخدم في الطب التقليدي للسكان الأصليين.

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