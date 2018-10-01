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كُتّاب وآراء
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أليسون وهونغو يفوزان بجائزة نوبل للطب 2018
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 12:30
أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم اليوم الاثنين فوز العالمين جيمس أليسون وتاسكو هونجو بجائزة نوبل للطب لعام 2018، لاكتشافهما علاج للسرطان عن طريق تثبيط المناعة السلبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ياسين الفكيكي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 12:44
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق الله العظيم هؤلاء الصالحون الذين خدموا الارض و البشر و الحجر فأورثها الله لهم و جعل حياتهم جنة على الارض فبارك الله فيهم و زادهم علما منقذوا البشرية و من يستحقون فعلا لقب علماء فشكرا لهم لكل ما قدموه للانسانية و خدمة الانسان و عمارة الارض التي استخلفنا الله عليها فهنيئا لهم و لشعوبهم الحياة و التطور و الازدهار و هنيئا للعرب بعلماء الحيض و النكاح و بول البعير و من احق بالخلافة و حكم من دخل الحمام بالرجل اليمنى و هل يتزوج الجن من الانسان و هل تقطع اليد من الرسغ ام من الكف ...فهنيئا لهم هم ايضا التخلف و الخرافة و الدمار الذي فيه يعيشون.
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